Fière de ses charmes, Kylie Jenner fait la promotion de nouveaux produits | INSTAGRAM

Il n’y a pas longtemps que nous avons vu la dernière fois que la mondaine Kylie Jenner, 23 ans, exhibait ses courbes luxuriantes et proéminentes de ses images sur son réseau social préféré, alors qu’elle disait au revoir à 2020 avec une série de photos à l’intérieur. d’une piscine.

Ces photos mentionnées ont été partagées quelques jours avant de voyager à Tremble, où elle était avec sa sœur Kendall et sa fille Stormi profitant des basses températures et des pentes, où la petite Stormi a prouvé qu’elle était une experte du snowboard avec seulement deux ans.

Cependant, ses vacances d’hiver ont pris fin et Kylie Jenner Il est déjà chez lui à Los Angeles où la semaine dernière, ils ont terminé le tournage des derniers jours de l’émission de télé-réalité de sa famille, “Keeping Up With The Kardashians”.

De même, ce n’est pas un secret que la femme d’affaires est une experte du monde des réseaux sociaux, où elle ne partage pas seulement sa frénésie et style de vie luxueux, mais sert également de vitrine pour promouvoir les nouveautés et les produits de sa marque de soin.

De plus, il sait très bien tirer parti de son image et on voit constamment comment il est le modèle principal de ses campagnes publicitaires, pour cette raison, il n’est pas étonnant que ce lundi il ait porté son dernier lancement: une serviette de cheveux et évidemment il n’a pas La manière dont il l’a promu est passée inaperçue.

Eh bien, c’est arrivé, dans le plus pur style du plus jeune des Jenners, puisque ce n’est autre qu’avec une coquette posée portant un minuscule maillot de bain deux pièces marron.

Nous surprendre avec quelque chose que la famille Kardashian fait devrait être interdit, mais il est vrai que jour après jour, ils continuent à surmonter, montrant ainsi au monde qu’il aime créer la controverse, et accessoirement vendre beaucoup, Kylie Jenner a sans aucun doute fini par surprendre en faisant la promotion sa célèbre marque de beauté et de soins de la peau, Kylie Skin.

La femme d’affaires de 23 ans n’a pas manqué l’occasion de montrer sa silhouette formidable et enviable avec une tenue sexy nouée avec de longues bretelles, entourant son abdomen d’une manière très particulière et belle, et composée de deux pièces qui comprenaient également une partie inférieure qui il mettait en valeur ses hanches proéminentes.

Kylie a opté pour un maquillage très naturel et a complété son look avec deux chaînes de cou et des bracelets en or, même si ce que Kylie veut vraiment nous vendre, c’est la serviette de cheveux qu’elle porte mais nos yeux sont évidemment dirigés dans l’autre sens.

La photo a été partagée à la fois dans leurs histoires et dans le profil de leur marque, et a rapidement commencé à circuler dans le monde numérique, laissant leurs abonnés sans voix alors qu’elle passait devant la figure spectaculaire de la jeune femme d’affaires.

La publication sensuelle a servi à promouvoir la serviette pour sécher les cheveux que Kylie vient de lancer à la vente, dans sa gamme de soins de la peau comprennent également des masques, des crèmes et de la crème solaire.

Les 209 millions d’abonnés de Kylie Jenner sur Instagram la placent comme l’une des personnalités les plus influentes des médias sociaux; c’est pourquoi toute publication que vous faites devient une tendance.