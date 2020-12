Fière Jennifer Aniston de son âge et de ses poignées d’amour! | .

L’actrice Jennifer Aniston laisse ses fans émerveillés à chacune de ses apparitions et en est venue à être considérée comme la “femme parfaite”, mais elle-même montre qu’elle ne l’est pas, et comme tout le monde elle a des défauts et sans aucune honte elle les révèle!

À 51 ans! Jennifer Aniston, Elle est capable de bouleverser tout le monde quand elle apparaît sur un tapis rouge, même si elle va avec la tenue la plus simple, la Californienne monopolise tous les projecteurs, les hommes la voient comme la “femme parfaite” et pour beaucoup de femmes une prototype d’une grande beauté difficile à imiter.

Cependant, une bonne attitude change tout! L’ancienne actrice de la série “copains“, révèle qu’elle est une femme de chair et de sang et qu’elle a aussi des imperfections. Sans aucun doute, les caméras, le maquillage et tous les vêtements font des miracles mais pour sa part,” Jen “contribue à regarder et à se sentir mieux. Nous vous révélons comment elle est Qui le fait!

Jennifer a clairement indiqué que le corps parfait n’existait pas, même pas chez les célébrités, alors elle lui a montré “Rouleaux“dans l’abdomen.

C’était une séance d’exercice où la célèbre femme portait un ensemble de sport en deux pièces qui montrait que comme une femme normale, un peu de peau ne fait de mal à personne.

Suivez-nous sur Google Actualités et cliquez sur notre étoile

D’autre part, l’actrice hollywoodienne essaie de rester en forme et être la directrice créative de la marque Vital Proteins montre que l’exercice combiné à une bonne dose de vitamines peut faire la différence.

Enveloppée dans un legging noir et un haut blanc, elle a montré que sa personnalité se démarque dans n’importe quelle tenue mais dans ce cas c’était pour montrer son côté plus naturel et réaliste, elle a un peu de peau qui reste et rien ne se passe, même si dans son cas c’est minime, puisque l’histrionique passe une partie de son temps à faire de l’exercice pour rester en forme.

A cette occasion, il a tenté d’envoyer un message à tous ses fans montrant que ces petites imperfections vous font aussi paraître encore plus belle et un peu plus réelle, et il ne faut pas avoir peur de les montrer!

Pour ça et plus je l’aime, c’est une vraie femme, “Jennifer nous inspire toujours et ces rouleaux la rendent belle”, “La perfection fait femme”, “Si Jennifer Aniston montre ses rouleaux, je le ferai aussi”, et “Merci Jenn pour apprenez-nous que nous devons nous aimer tels que nous sommes », ont été quelques-unes des réactions des réseaux.

Après avoir ouvert sa propre chaîne, la célèbre “Rachel“Elle a clairement indiqué qu’elle n’avait pas peur de révéler son côté plus naturel et a même été vue effectuer des tâches quotidiennes, ce qui la rapprocherait encore plus de ses disciples.

Jennifer Aniston se présente dans l’une de ses routines d’exercice et montre qu’elle n’a pas le ventre plat. Instagram

Le célèbre protagoniste de “Vivre avec mon ex”, “Une femme couchée”, “Un couple de trois”, etc. a partagé plusieurs facettes, dont certaines:

Cuisine

La star de cinéma, Jennifer Aniston, est également capable de briller dans la cuisine avec quelques plats, et elle le fait avec tout et avec style comme elle l’a démontré à travers une carte postale qu’elle a postée sur son Instagram où elle apparaît dans une robe noire, des collants et bottes avec des enchiladas à la main.

Masque pour une soirée de gala

Avant la cérémonie Emy, l’histrionic a montré sa routine de préparation avant le grand gala, un pyjama confortable, un masque facial pour préparer la peau, ses cheveux rassemblés et relaxants pendant quelques instants avec un verre de vin à la main.

Vous pouvez également lire Jennifer Aniston révèle la raison pour laquelle elle n’a jamais eu d’enfants

Votre peau et vos cheveux sans produits.

Aniston donne aussi à ses cheveux un bon repos et à certaines occasions elle s’est montrée avec ses cheveux fraîchement lavés et ramassés sans les exposer à la chaleur des outils, de la même manière que sa peau qu’elle laisse sans trace de maquillage montrant cette beauté. le naturel est si puissant et vous pouvez être tout aussi beau. Continuez à nous inspirer Jenni!