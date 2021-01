L’arrière central de Chelsea a à peine joué cette saison après avoir fait sa percée en équipe première la saison dernière.

Par la suite, le manager de Chelsea a révélé que Tomori pourrait être en train de sortir pendant cette fenêtre.

Il a déclaré: «La situation avec Fikayo est ouverte pour le moment, en ce sens qu’il pourrait être prêté pour obtenir des matchs. Mais cela devra être la bonne décision pour lui et le club.

«Donc, pendant que je cherchais à le démarrer aujourd’hui, je regardais aussi cela. Et nous devons prendre les bonnes décisions pour nous pour le club et pour lui.

«Son attitude a été fantastique en termes de travail, de formation au quotidien et comment il va.

Alors que l’avenir immédiat de Tomori semble être loin de Chelsea, Lampard a salué ses collègues diplômés de l’académie Billy Gilmour et Callum Hudson-Odoi après avoir tous deux impressionné lors de la victoire 4-0.

Après avoir précédemment omis d’exclure l’envoi de Gilmour en prêt, la starlette écossaise semble l’avoir convaincu qu’il pouvait avoir un impact cette saison.

“Je pense que Billy pousse et je pense que Billy pousse depuis qu’il a fait sa percée la saison dernière contre l’opposition de haut niveau contre Liverpool”, a déclaré Lampard. «Il a joué avec brio et a obtenu l’homme du match et l’a reproduit contre Everton. Puis sa blessure est survenue peu de temps après.

«À partir de ces moments et avant que je sache, Billy serait un très, très bon joueur pour ce club, c’est le moins qu’on puisse dire, même à son jeune âge. Il pousse. Il est entré, déplace bien le ballon, il l’a fait quand il est venu contre Man City la semaine dernière.

Lampard insiste maintenant sur le fait que son équipe naissante doit encore trouver leur impitoyable pour contester au sommet.

Il a ajouté: «Quand vous parlez des joueurs de l’académie, les gens en parlent et je parle de la jeunesse de cette équipe qui fonctionne très bien pour nous. Ce que nous ne pouvons pas demander aux jeunes de cette équipe, c’est parfois d’être absolument cohérents et d’être des tueurs comme les autres joueurs de la ligue le sont en termes de chiffres qu’ils produisent et produisent régulièrement.

«Cela viendra pour nos gars, mais pour le moment, leurs contributions sont bonnes.

«Je veux dire des tueurs dans les meilleurs termes possibles et j’espère que les gens savent ce que je veux dire.

«Nous avons beaucoup de jeunes joueurs avec beaucoup de potentiel, qui arrivent et qui sont jeunes.

«Mais les joueurs au sommet de la Premier League marquent semaine après semaine et gagnent année après année, et à l’âge de 27, 28 ans – et sont très établis et ils produisent semaine après semaine, avec de gros chiffres.

«Les joueurs à ce stade s’attendent à produire à ce genre de niveaux. Donc, pour nous, il y a du travail à faire pour atteindre les niveaux où nous espérons pouvoir sauter pour défier ces équipes.