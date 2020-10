ré

Les partisans de undalk pensaient obtenir la légende de Tottenham Robbie Keane comme nouveau manager en août.

Mais tout comme les fans d’Arsenal ont demandé “Arsène qui?” en 1996, ils se grattent la tête lors du rendez-vous surprise de l’inconnu italien Filippo Giovagnoli.

Peu de gens avaient entendu parler de Giovagnoli, qui avait eu une carrière de joueur peu spectaculaire en Serie C et avait passé les six dernières années en tant que directeur de l’entraînement à la Metropolitan Oval Academy de New York.

De nombreux fans de Dundalk se sont demandé si Giovagnoli était qualifié pour faire le travail. En toute honnêteté, ils ont marqué un point, car ni lui ni son assistant Giuseppe Rossi ne possèdent une licence UEFA Pro et ne peuvent donc pas être dans la pirogue de l’Emirates Stadium jeudi soir.

L’analyste Shane Keegan sera là à la place quand Arsenal affrontera une équipe de la République d’Irlande dans un match de compétition pour la première fois.

Giovagnoli, cependant, a défié toutes les chances, dans ce qui est son premier travail de direction, pour guider Dundalk vers la phase de groupes de la Ligue Europa.

“Parfois, lorsque vous commencez une mission, c’est un kamikaze, mais ensuite le rêve et la mission deviennent la normalité”, a déclaré le joueur de 49 ans, qui a été nommé par les propriétaires de Peak6 Sports, une société d’investissement américaine qui a repris le club en 2018.

«Je suis la preuve que tout est possible dans la vie.»

L’histoire de Giovagnoli est fascinante et même son homologue de jeudi soir, Mikel Arteta, avoue qu’il a appris ce voyage remarquable.

“J’ai regardé une longue interview avec lui parce que je voulais savoir qui il était, ce qu’il essayait de faire et ce qu’il essayait d’exprimer à ses joueurs”, a-t-il déclaré.

«Je pense que c’est une belle histoire et relier différents horizons et différents pays dans cette histoire est une bonne chose à entendre. Grand mérite à eux pour le travail qu’ils font.

Giovagnoli espère que le prochain chapitre de cette incroyable histoire se produira jeudi soir lorsque son équipe affrontera Arsenal, mais il ne se fait aucune illusion sur le défi à venir.

“Il est tout à fait évident qu’il y a un boxeur poids lourd contre un super-léger, donc nous devrons juste essayer de les faire courir et être un peu mal à l’aise”, a-t-il déclaré.

«Tout dans ce jeu est évident – la différence, la qualité – alors faisons de la passion quelque chose de peut-être plus grand à nos côtés.

Dundalk a cependant défié toute saison en Europe et a battu Andorrans Inter Club d’Escaldes, Moldovans FC Sheriff et Ki Klaksvik des îles Féroé pour se qualifier pour la Ligue Europa.

Mais un résultat à Arsenal mettrait vraiment Giovagnoli sur la carte.

