Fille d'Angélica Rivera, Sofía Castro, victime d'un ancien partenaire

Sofía Castro Rivera, fille de l’actrice Angelica Rivera et le producteur José Alberto “El Guero” Castro allait révéler un moment difficile avec l’un de ses anciens partenaires comme il l’a partagé.

C’était une publication bien connue qui a apparemment révélé que la fille de celui qui était “la star des feuilletons”, Angelica Rivera, aurait été confrontée à une situation très difficile en tant que victime de «violence domestique».

Apparemment, Sofía Castro aurait ouvert son cœur pour décrire l’un des pires moments de sa vie lors d’une interview avec la journaliste Karla Iberia Sánchez.

La fille aînée du célèbre producteur et actrice de télévision, Sofia Castro Rivera, a déclaré que dans le passé, elle avait été victime de violences de la part d’un ancien partenaire.

Ce qui précède aurait été révélé par le magazine Tv Notes, suggérant que les aveux de Sofía Castro ont surpris même la journaliste elle-même, qui “a dit qu’elle n’avait jamais imaginé avoir traversé une situation de ce type”.

Selon plus de détails que la publication a découverts, Sofía Castro, qui a décidé de suivre les traces de ses parents au milieu de l’émission, a expliqué qu’il était très difficile pour eux de “découvrir qu’elle a vécu quelque chose comme ça”.

D’autre part, les deux personnages, José Alberto “El Guero” Castro et Angelica Rivera, Ils sont devenus un grand soutien pour sa fille et l’ont encouragée à élever la voix et à faire connaître cette mauvaise expérience, comme le décrit la publication.

Pour mes parents, c’était très difficile pour moi de vivre quelque chose comme ça; Et c’est pourquoi j’ai voulu le faire, et c’est pourquoi j’ai voulu élever la voix. Je ne vais pas me taire, dit-elle.

Après avoir révélé cette étape difficile de sa vie, Sofía a terminé l’entretien avec un message très inspirant à travers lequel elle a déclaré «avoir pris la meilleure attitude pour avancer sans dépendre des autres».

Sofía Castro, fille du célèbre producteur et protagoniste de plusieurs mélodrames tels que “Distilling love”, entre autres, a terminé son histoire en notant qu’elle a proposé de se lever et d’avancer par elle-même.

Je suis la seule chose que j’ai dans la vie, moi-même; et si je ne lui donne pas envie et si je ne me lève pas tous les jours, personne ne le fera à ma place, conclut-il.

Il est à noter que la jeune actrice, qui a joué dans plusieurs mélodrames sur petit écran, Sofía Castro Rivera, n’a pas mentionné les noms de ses anciens partenaires, donc pour le moment, on ne sait pas avec certitude qui aurait été l’agrément de l’interprète, depuis le Le magazine bien connu ne mentionne pas qui il aurait pu être.

La nièce de Veronica CastroAvec ses deux sœurs, Regina et Fernanda, elle s’est aventurée dans certaines histoires tout au long de sa courte carrière dans le milieu du spectacle.

«Pour aimer sans loi», comme Nora Ramos,

"Pour aimer sans loi" (2018) – Nora Ramos

“L’amour est venu” (2016-2017) – Fernanda Robles

“L’hôtel des secrets” (2016) – Eugenia Ballesteros

“Pour toujours mon amour” (2013-2014) – Dafne Quintana Herrera

“Cachito de cielo” (2012) – Sofía Salvatierra

“Espoir du cœur” (2011-2012) – Eglantina

“Teresa” (2010-2011) – Lilia

Ce sont quelques-uns des feuilletons auxquels il a participé, cependant, il a également montré son talent dans d’autres productions où certaines séries télévisées apparaissent.

Luis Miguel: La série (2018) – Paulina López Portillo Romano

Comme le dit l’adage (2012) – 2 chapitres

La rose de Guadalupe (2008-2009) – Chapitres divers

Peak Hour (2007) – Elle-même

Skimo (2007-2008) – Wendy

En plus de quelques pièces comme celle intitulée “El Postero”.

D’un autre côté, le retour d’Angélica Rivera elle-même sur les écrans a été une question très controversée car après, des rumeurs circuleront sur certaines des nouvelles histoires qui marqueraient son retour dans le monde qui l’a vue naître à l’écran, jusqu’à présent. Sa participation à l’une de ces productions ou à d’autres n’a pas été confirmée.