Fille de José José, Sarita Sosa déclare la guerre à ses frères | Réforme

Apparemment, Sarita Sosa est furieuse contre ses demi-frères et sœurs, en particulier contre le premier-né de Jose jose, José Joel avec qui il aurait déclaré à nouveau la bataille: “Il n’est pas le fils du prince!”

Malheureusement un an après le départ du soi-disant “Prince de la chanson«José José, sa famille n’a pas été en mesure de réconcilier la paix, en particulier ses trois enfants Sarita Sosa, José Joel et Marysol Sosa Noreña, qui semblent à nouveau reprendre les disputes.

Selon certains rapports qui ont circulé récemment, Sarita cherche un moyen de «se venger» de son demi-frère José Joel pour que je puisse m’associer à l’artiste colombien, Brian Farnier pour essayer de nuire à son demi-frère.

Tout semble indiquer que si elle était réalisée, Sarita Sosa serait officiellement couronnée comme la «Villana de 2019», un titre qui lui a valu le rôle lors de la mort de son père, le chanteur mexicain, José José, qui vient le 28 septembre dernier. était un an après son départ.

Ils révèlent les plans présumés de Sarita.

C’était la publication récente d’un magazine bien connu qui soulignait que la plus jeune fille de l’interprète de “Faucon ou pigeon«Il a l’intention de nuire gravement à son demi-frère José Joel et pour cela il chercherait une alliance avec le chanteur Brian Farnier.

Brian Farnier Álvarez Rojas ou “Manuel José“Qui se ferait connaître pour se présenter et prétendre être le fils illégitime du soi-disant” Prince de la chanson “pourrait rejoindre Sarita Sosa pour montrer que le fils aîné de l’artiste est d’un autre père.

C’était il y a quelques jours quand les deux seraient apparus ensemble lors d’un concert en ligne et apparemment ils ont si bien réussi à s’entendre qu’ils ont uni leurs forces pour se retrouver contre José Joel, tout semble indiquer que les deux ressentent une grande haine pour José Joel, fils d’Anel Noreña, décrit-il une publication récente de TvNotas.

Selon le magazine, il découle des déclarations surprenantes d’un prétendu “ami” très proche de Sarita Sosa fille de l’artiste et de Sara Salazar.

C’est la même femme qui a exclu que son «union» avec Manuel José le soit pour des «raisons professionnelles»

“Pour rien! Ce qui se passe, c’est que ces deux-là complotent quelque chose de très pervers, une bombe qu’ils lancent bientôt aux médias pour en profiter. Et c’est que Sarita et Manuel José sont unis par le besoin d’être célèbre aux dépens de José José et de leur haine pour José Joel et ils ne cherchent qu’à lui faire du mal. Sa méchanceté n’a pas de limites et ils lui préparent une surprise ».

La source inconnue a souligné la mauvaise relation qui existe entre Sarita et ses demi-frères et sœurs, ainsi que celle de Manuel José avec José Joel qu’il souligne, “ils détestent”, c’est donc Manuel (Brian Farnier) lui-même qui a contacté Sarita pour planifier de l’attaquer. révélé.

Suivez-nous sur Google Actualités et cliquez sur notre étoile

Le plan malveillant.

Ils ont mis sur pied tout un complot contre l’héritier de la Sosa Noreña, et tous deux se sont unis pour l’ennuyer.

Depuis le début de l’année, Sarita, avec l’aide d’une chaîne de télévision aux États-Unis, avait comploté quelque chose qui soulèverait la controverse au profit de l’autre, mais tous deux en ont tellement marre de la cupidité et de la haine qu’ils ont proposé un test ADN et prétendent qu’il était positif, disons alors que Manuel José est le fils de José José ».

Cela, en particulier, explique-t-il, générerait beaucoup de fortune pour Brian dans sa carrière s’il était confirmé qu’il est “le fils légitime du chanteur, il pourrait gagner des millions!”

Quant à Sarita, elle aurait un allié et un moyen de faire plus de mal à son demi-frère aîné, José Joel, et pour cela, “Brian lui aurait offert de l’argent et tous les deux font le nombre entier, ce qu’elle a accepté et assure que cela a commencé. pour profiter économiquement “.

La source présumée prévient qu’ils auraient déjà mis en œuvre leur plan puisque le 20 septembre, Manuel a offert une présentation pour le premier anniversaire de la mort de José José et Sarita lui a envoyé un salut de remerciement par appel vidéo, ce qui marquerait le début de tout.

“Ils modifieraient les preuves ADN”

Par la suite, il détaille que Manuel José rencontrera Sarita avec qui un test ADN sera effectué, qui serait annoncé à la télévision et, comme il l’a annoncé, pourrait être “cette chaîne de télévision qui lui donnerait l’exclusivité il y a un an” et où maintenant Le résultat «supposé» de l’ADN qui garantirait que les deux sont des «frères de sang» serait également libéré.

Tout mènerait à l’objectif de retirer José Joel du jeu au moment de la sortie du testament de José Joel, où des sommes généreuses sont en jeu pour les redevances de la maison de disques, expose la publication du magazine.

Quand la nouvelle se répandait que José Joel était le fils d’un autre homme avec qui Anel Noreña aurait une “liaison passagère”, ils contesteraient la volonté de garder tout l’argent.

Il révèle que «l’ambition» les a unis tous les deux, Sarita et son mari continuent sans travailler et de son côté Manuel José n’a pas réussi à rebondir et sans les succès que l’artiste interprète personne ne le connaîtrait, a-t-il dit.

Vous pouvez également lire Le livre révélera ce que José José a vécu dans ses derniers instants

De même, il a averti que José Joel pourrait ne pas être au courant de tout ce que sa demi-sœur et Manuel José, qu’il a qualifié d ‘«usurpateur» de l’identité de l’artiste mexicain, envisagent de réaliser.