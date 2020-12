TBA

Les quatre fantastiques (à confirmer)

Une question que les fans ont également demandé à avoir est de savoir comment et quand les Fantastic Four seront finalement intronisés dans le MCU. Eh bien, très franchement, nous ne connaissons pas non plus la réponse, mais nous savons qu’un nouveau film mettant en vedette la première famille de super-héros de Marvel est en route et sera dirigé par Spider-Man: le réalisateur Jon Watts.

Ant-Man et la guêpe: Quantumania (2023)

Ant-Man and the Wasp: Quantumania est destiné à avoir le titre de film de super-héros préféré de tout le monde, qui poursuit les aventures romantiques de Scott Lang (Paul Rudd) et Hope Van Dyne (Evangeline Lilly). Avec Michael Douglas et Michelle Pfeiffer reprenant leurs rôles, Jonathan Majors de Lovecraft Country rejoint le casting en tant que Kang the Conqueror et Kathryn Newton remplace Emma Fuhrmann en tant que fille de Scott, Cassie.

Lame (à confirmer)

Reprenant un rôle créé à l’écran par Wesley Snipes est Mahershala Ali, deux fois lauréat d’un Oscar dans Blade. Le fait de ramener le chasseur de vampires pourrait marquer un tournant dans le MCU devenant un peu plus sombre.

Adam noir (à confirmer)

Nous pouvons facilement compter sur les choses pour devenir sombre dans ce film solo de supervillain. Dwayne Johnson joue le rôle-titre de Black Adam et rencontrera des membres de la JSA, qui feraient apparemment leurs débuts au DCEU dans ce film, qui est toujours en pré-production.

Corps de la lanterne verte (TBA)

Les débuts DCEU de Green Lantern (sans compter le flashback de la Justice League) sont également en développement depuis un certain temps. Au lieu d’une histoire construite principalement autour d’un héros, Hal Jordan et John Stewart seront les protagonistes centraux de Green Lantern Corps … à chaque fois qu’il sortira.

Les nouveaux dieux (à confirmer)

Un membre des New Gods (Steppenwolf) est également apparu dans la coupe théâtrale de Justice League, et d’autres (Darkseid et DeSaad) devraient apparaître dans Snyder Cut de HBO Max. Pourtant, le film de la réalisatrice Ava DuVernay, qui se concentre directement sur ces êtres sans âge qui existent en dehors du temps et de l’espace, est encore en développement à l’heure actuelle.

Batgirl (à confirmer)

Il en va de même pour Batgirl, un film solo de DCEU centré sur les origines du justicier de Barbara Gordon, qui a été initialement annoncé au début de 2017 lorsque Joss Whedon a été affecté à la barre. Depuis sa sortie, le projet a fait l’objet de rumeurs selon lesquelles il existerait en dehors du DCEU et aurait même été annulé, mais ce n’est pas une raison pour perdre espoir si tôt.

Wonder Woman 3 (à confirmer)

En parlant de cela, nous devrions toujours anticiper avec optimisme un troisième film de Wonder Woman, même si Patty Jenkins a mis le threequel des temps modernes en pause indéfinie, semble-t-il. En outre, une franchise aussi populaire finira par devenir une trilogie – ou une quadrilogie, techniquement, si vous comptez le spin-off proposé.

Amazons Spin-Off (TBA)

Patty Jenkins et Geoff Johns auraient présenté une idée pour un film qui se concentre principalement sur les Amazons de Themyscira. Cela aurait lieu après que Diana de Gal Gadot ait quitté l’île avec Steve Trevor dans le premier film et mis en place Wonder Woman 3, mais aucun développement supplémentaire ne s’est encore matérialisé.

Deadpool 3 (à confirmer)

Il fut un temps où Ryan Reynolds annonçait les plans d’un spin-off X-Force au lieu d’un troisième film Deadpool. Cependant, depuis la fusion Disney / Fox, il semble que ce plan ait depuis été inversé et les écrivains Wendy Molyneux et Lizzie Molyneux-Loeglin vont écrire au Merc avec les débuts du MCU de Mouth avec sa star.

Femme-araignée (TBA)

Quant à ce qui se passe avec la bouchée de Sony d’un univers Spider-Man, son compatriote super-héros arachnoïde Spider-Woman obtiendra bientôt son propre film. Olivia Wilde a été en pourparlers pour diriger le projet, mais sans mot sur l’itération spécifique du personnage (Jessica Drew? Gwen Stacy?) Sur laquelle il se concentrera pour le moment.

Madame Web (à confirmer)

Une autre «femme araignée» qui a déjà son propre film en préparation depuis un moment est Madame Web. Malgré la cécité et la paralysie, cet être clairvoyant surnaturel est connu pour être un guide très utile pour Spider-Man chaque fois qu’il en a besoin.

Kraven le chasseur (à confirmer)

Spider-Man pourrait avoir besoin de l’aide de Madame Web s’il a l’intention de garder une longueur d’avance sur Kraven le chasseur. JC Chandor, directeur de Triple Frontier de Netflix, s’est entretenu avec Sony pour diriger une histoire d’origine sur le prédateur d’origine russe du plus grand jeu imaginable (à savoir notre sympathique webslinger de quartier), et le frère du caméléon, croyez-le ou non.

Suite de Bloodshot sans titre (TBA)

Plus tôt en 2020, juste au moment où les salles de cinéma ont commencé à devenir une rareté, Bloodshot est devenu le premier film basé sur une bande dessinée Valiant. En novembre, un suivi direct avec Vin Diesel reprenant le rôle-titre a été annoncé, donnant espoir à un nouvel univers partagé inspiré par l’éditeur moins connu.

Harbinger (à confirmer)

Une autre adaptation cinématographique de Valiant serait en préparation est Harbinger, basée sur une propriété «X-Men-esque» sur les surhumains psioniques, du réalisateur Justin Tipping. Le film a d’abord été développé sous Sony (qui a fait Bloodshot) avant de passer à Paramount en 2019, mettant en question l’avenir de l’univers partagé proposé.

Shadowman (à confirmer)

Sur cette note, un film basé sur la bande dessinée Valiant Shadowman a été éclairé au vert en 2017. Le directeur de House Party Reginald Hudlin et les écrivains J. Michael Straczynski et Adam Simon sont attachés depuis le début au projet sur un homme de la Nouvelle-Orléans donné sombre et surnaturel. capacités, mais peu de développements supplémentaires ont été réalisés depuis.

Frelon vert et kato (à déterminer)

Hollywood a d’abord adapté The Green Hornet, à l’origine une pièce radiophonique, pour le grand écran en tant que comédie dirigée par Seth Rogen en 2011. Universal Pictures et Amasia Entertainment se seraient associés pour un redémarrage de David Koepp appelé Green Hornet and Kato (très chauffeur qualifié et acolyte), ce qui peut lui donner une chance d’être un peu plus sérieux.

One-Punch Man (à confirmer)

D’un autre côté, la seule façon de faire de One-Punch Man un long métrage est d’en faire une comédie. Espérons que c’est l’intention du duo de scénaristes derrière Venom, qui a été exploité par Sony pour adapter le populaire manga devenu anime, qui est lui-même une satire sur la culture des super-héros vue à travers les yeux d’un jeune homme ennuyé par sa capacité à vaincre n’importe quel ennemi en une seule frappe.

Le vengeur toxique (TBA)

L’une des comédies de super-héros les plus emblématiques (et assez méchantes), The Toxic Avenger, va bientôt redémarrer. Les créateurs originaux de la version 1984 de Troma, Lloyd Kaufman et Michael Herz, produiront la mise à jour, mettant en vedette Peter Dinklage et écrite et réalisée par la star de Green Room et Blue Ruin, Macon Blair.