On le sait déjà: Noël n’est pas le meilleur moment pour les films d’horreur sur Netflix. Mais quand même, de bons fans du genre ils apprécieront toujours un bon film qui fait frissonner quelle que soit la période de l’année.

Si vous êtes de ce dernier groupe et que vous appréciez un bon choc terrifiant quel que soit le jour, nous vous laissons cinq films d’horreur sur Netflix que vous pourrez profiter à votre guise:

5 films d’horreur sur Netflix

‘Le lien’ de Domenico Emanuele de Feudis

Cette torsion de la maison hantée classique est également un voyage intelligent à travers toutes sortes de coutumes rurales de l’Italie profonde et ses mystères sur la magie. Comme si cela ne suffisait pas, c’est un conte mature sur la solitude et la terreur dans sa forme la plus pure, construit à la mesure d’une histoire de vraies chaussettes dans laquelle les liens familiaux sont tout. Avec sa mise en scène soignée – attention à la maison hantée la plus réaliste que tout film ait montrée depuis des années – et une structure intelligente sur le bien et le mal, The Bond est un voyage de sorcellerie, de pouvoir des filles et de peur de grande qualité.

«Voces» d’Ángel Gómez Hernández.

Lorsqu’une famille arrive dans une maison d’origine mystérieuse et que son jeune fils commence à entendre ce qui semble être des chuchotements inexpliqués, une série d’événements terrifiants commenceront à se produire jusqu’à ce qu’ils conduisent tout le monde à la tragédie. Le film préserve la tradition d’une bonne lignée de films dans lesquels l’environnement, le contexte et les secrets gardés de génération en génération, ont une pertinence particulière. Et dans ce cas, la relation est encore plus directe: le réalisateur joue avec la possibilité de construire une version cohérente de les racines du mal et les détails de l’occulte, qui est également liée à la technologie. Avec quelques hauts et des bas scénarisés, c’est une visite intrigante du pouvoir de la peur à l’état pur.

“ Sa maison ” par Remi Weekes

Peut-être le meilleur film d’horreur de la plateforme et aussi, le plus complexe. Le premier long métrage du réalisateur Remi Weekes réfléchit à la douleur, au déracinement et à la culpabilité à travers une collection de scènes terrifiantes basées sur la magie rituelle africaine. Cependant, le film ne se limite pas à provoquer des frissons, ni n’est prévu. C’est un voyage à travers les ténèbres intérieures et les secrets qui lient ses personnages au passé, les conduisent à des souffrances de plus en plus insupportables et, au final, à une rédemption douloureuse et fragmentée qui est en fait un adieu à leur histoire. Considéré comme les meilleurs films d’horreur sur Netflix.

“ Je suis la belle chose qui vit dans cette maison ” par Oz Perkins

Fils de l’immortel Anthony Perkins, il réalise l’un des films d’horreur les plus curieux de ces dernières années. Le réalisateur réalise une atmosphère raréfiée et le sentiment que le malheur habite les vastes espaces impeccables d’une maison obsédante. Mais le film n’est pas trop somptueux. Avancez lentement à travers une histoire pleine d’insinuations et de petites informations. Au final, la peur est une présence vivante au milieu de quelque chose de plus difficile à comprendre et surtout, une amertume de plus en plus accentuée qui finit par être au centre de toutes les terreurs du récit.

“ Dans les hautes herbes ” de Vincenzo Natali

Basé sur une histoire de Master of Horror Stephen King, le film raconte une histoire apparemment simple qui dégénère rapidement à un niveau beaucoup plus sinistre et claustrophobe. Dans la tradition du classique Los Niños del Maiz et d’autres histoires dans lesquelles la terreur se manifeste à travers un mystère sans nom, le film capture pleinement le climat terrifiant de l’histoire originale et la peur transformée en ennemi invisible contre lequel il faut lutter, même sans armes pour le faire.

Si cela ne suffit pas, nous vous recommandons également 7 autres films d’horreur sur Netflix que nous adorons et que nous avons rassemblés dans cette vidéo: