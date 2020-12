Alors que 2020 tire à sa fin, Aubrey Plaza s’est épanouie dans deux films très différents. Le week-end de Thanksgiving, le public a eu la chance de voir la performance de vol de scène de l’actrice dans la comédie romantique de la famille LGBTQ + de Hulu, Happiest Season. Et encore plus récemment, Plaza a reçu certaines de ses meilleures critiques à ce jour pour son travail de personnage dramatique polyvalent dans le thriller indie sombre et comique Black Bear.

Bien sûr, au cours de la dernière décennie et plus, l’actrice exceptionnelle a prouvé ses talents louables dans une variété de projets, sur des écrans petits et grands. Qu’il s’agisse de Parks and Recreation, Legion, The To-Do List, Safety Not Guarantee, Scott Pilgrim vs the World, ou Ingrid Goes West, son meilleur travail (du moins, à mon avis), pour n’en nommer que quelques-uns, Aubrey Plaza ne fait que devenir plus confiante et exceptionnelle avec ses performances audacieuses et distinguées. Nous assistons à la montée continue de nos actrices modernes les plus intrigantes et aventureuses.

Si vous aimez Aubrey Plaza, comme le font clairement de nombreuses personnes en ligne (ainsi qu’elles le devraient), vous voudrez savoir ce qu’elle a à venir. C’est là que nous sommes là pour vous aider. Voici les films et les émissions Aubrey Plaza que vous pouvez vous attendre à voir dans un proche avenir.