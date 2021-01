Films et séries qui disparaissent de Netflix cette semaine | Instagram

Nous vous indiquerons à cette occasion quelles sont les séries et les films que la plateforme supprimera Netflix à partir de maintenant jusqu’à dimanche, la plupart d’entre eux Bollywood et la vérité est qu’il y en a assez, il semble que leur public n’était pas si bon.

Comme c’est le cas pour tous les services de streaming et autres contenus numériques similaires, la plate-forme Netflix ajoute de nouvelles séries, films et documentaires chaque mois, comme toutes les premières de janvier 2021 qui ouvrent la nouvelle année.

Cependant, tout comme ils ajoutent du contenu, ils le suppriment également, et c’est le contenu que nous ne pourrons plus voir sur la plateforme à partir de ce mois.

Il est à noter que certains ne sont plus dans le catalogue et que d’autres sont sur le point de partir, vous avez donc encore le temps de les voir.

Comme mentionné précédemment, la plate-forme octroie des licences aux séries et films des studios et des fournisseurs de contenu du monde entier, et ces licences peuvent expirer si elles ne sont pas renouvelées.

Nous faisons de notre mieux pour conserver le contenu que vous souhaitez voir, mais nous acquérons les droits de licence pour les séries et les films pendant un certain temps, pas indéfiniment, de sorte que certains titres ne sont plus disponibles sur Netflix », explique Netflix.

Donc, si une série ou un film que vous aimez va cesser d’être disponible dans NetflixCela signifie que le contrat de licence avec le fournisseur de contenu est sur le point d’expirer, donc chaque fois qu’une série ou un film va expirer, ils évaluent s’il faut renouveler ou non en utilisant les mêmes critères que ceux applicables à un éventuel nouveau contenu.

Presque entièrement satisfaits de Bollywood et d’autres régions de l’Inde, cette semaine, il y a aussi des films tels que Castaway de Tom Hanks, Imminent Danger, plusieurs de la terreur comme Friday the 13th ou The Devil Inside, ou le célèbre Sherlock de la BBC, avec Benedict Cumberbatch et Martin Freeman.

11 janvier

L’homme qui serait le roi de la polka

13 janvier

Megalodon La vie de la fête

14 janvier

Eyyvah Eyyvah Eyyvah Eyyvah 2 Eyyvah Eyyvah 3 Deliha Hükümet Kadin Hükümet Kadin 2 Facteur mari Hayat Öpücügü Hokkabaz Mucize GORA Patron Mutlu Son istiyor Romantik Komedi Hostage au diable Vizontele Sademai Berlin Komedi Massari Bizontele Sademaulus Senca Gulzari Dizontele Sademaulus Senca fistage au diable Vizonaldei SonÇana fistage Kadin Kadin Hükümet Kadin al Son Fils Kimsin? Unrest Incir Receli 2 Kara Bela Vizontele Tuuba Dugun Dernek Devil Inside Super 8 The Spiderwick Chronicles Friday the 13th Shipwrecked Imminent Danger Doctor Foster Dügün Dernek 2: Sünnet Kocan Kadar Konus 2: Dirilis Romantik Komedi 2: Bekarliga Veda Çök Filim Harektler

15 janvier

Netflix est une société américaine de divertissement et un service d’abonnement qui opère dans le monde entier et dont le service principal est la distribution de contenu audiovisuel via une plateforme en ligne ou un service de diffusion en direct de vidéo à la demande.

Située à Los Gatos (Californie), la société a été créée en 1997 et a démarré un an plus tard son activité en proposant un service de location de DVD par courrier.

Actuellement, Netflix participe à la production d’œuvres audiovisuelles, de la création ou l’acquisition du produit à sa distribution mondiale.

En 2000, même avec la location de DVD comme seul service, Netflix a introduit un système de recommandation personnalisé, basé sur la note de une à cinq étoiles que ses clients ont faite des matériaux qu’ils ont loués via son site Web.

L’amélioration continue de ce système, qui en 2017 serait remplacé par un pouce haut / bas, ainsi que l’utilisation d’autres données que la plate-forme obtient de ses clients appelées data mining, est considérée comme la principale cause du succès de l’entreprise. .

