Des films comme «Amores Perros» et «Billy Elliot» sont devenus des références dans le cinéma national et international et cela fait 20 ans depuis leur première, par conséquent, nous avons fait le décompte de certaines bandes qui tournent deux décennies cette année.

1. “Chien aime”

Le film mexicain qui a catapulté les carrières de Gael García et Alejandro González Iñárritu. Il a été nominé pour le meilleur film étranger. Le film a suscité de grandes attentes, car un accident de voiture touche tragiquement plusieurs personnes.

2. “Gladiateur”

Ce film spectaculaire de Ridley Scott reste l’un des grands drames historiques du cinéma. L’histoire parle de Máximo Décimo Meridio, dont l’épouse et le fils sont assassinés, ainsi que de la vengeance qu’il entreprend contre Commode, fils de l’empereur Marc Aurèle.

3. “Requiem pour un rêve”

Il est devenu l’une des bandes culte de Darren Aronofsky, dans laquelle ses protagonistes. Harry (Jared Leto), sa mère (Ellen Burstyn) et Marion feront l’inimaginable pour réaliser la vie à laquelle ils aspirent.

4. “Psycho américain”

Christian Bale a fait une performance mémorable du meurtrier cynique nommé Patrick Bateman. Plus il s’efforce d’être comme n’importe quel autre homme riche de Wall Street, plus il devient anonyme et moins il a de contrôle sur ses instincts et sa soif de sang.

5. «Billy Elliot»

C’est l’histoire d’un garçon dont le seul rêve est de danser le ballet, même si son père insiste pour qu’il apprenne la boxe. Un jour au gymnase, Billy regarde un cours de ballet et le professeur l’encourage à participer.

6. “Le protégé”

Après le succès qu’il a eu avec “The Sixth Sense”, M. Night Shyamalan a créé son propre monde de super-héros, mais pas comme nous les connaissons actuellement. Avec David Dunn (Bruce Willis), cette année-là, il entame une trilogie qui se poursuivra avec “Fragmented” et “Glass”.

7. «X-men»

Ainsi commença la saga mutante de Fox où l’humanité commence à voir apparaître une nouvelle race dotée d’étranges pouvoirs, qui se divisent en deux groupes: ceux qui veulent vivre en paix avec les humains et ceux qui veulent les affronter.

8. “Danser dans le noir”

Lars von Trier a réuni Björk et Catherine Deneuve dans une comédie musicale insolite. La chanteuse incarne Selma, une immigrée tchèque et mère célibataire dont la fuite de la routine est sa passion pour la musique. Selma doit obtenir de l’argent pour opérer son fils et l’empêcher de devenir aveugle.

9. «Naufragé»

Dans ce film, Robert Zemeckis raconte l’histoire de Chuck Noland, qui travaille dans une entreprise de messagerie et qui, soudain, après un accident d’avion, est isolé de la civilisation et piégé sur une île isolée au milieu de l’océan.

10. “Le tigre et le dragon”

Ang Lee a dirigé ce drame d’arts martiaux se déroulant en Chine au 17ème siècle. Il a remporté l’Oscar du meilleur film étranger. Li Mu Bai décide d’hériter de son épée magique à son meilleur ami et demande à un puissant guerrier de la garder jusqu’au moment où il la livre.

11. «Erin Brockovich»

Ce biopic a remporté à Julia Roberts le prix de la meilleure actrice aux Oscars, Golden Globe, BAFTA et SAG. C’est l’histoire d’une mère célibataire qui travaille dans un cabinet d’avocats et qui décide d’enquêter sur l’étrange cas de certains clients atteints d’une maladie suspecte.

12. “Presque célèbre”

L’histoire est celle d’un adolescent engagé par le magazine “Rolling Stone” pour couvrir la tournée d’un groupe, avec qui il vit une aventure inoubliable.

13. “Destination finale”

L’histoire a donné lieu à l’une des sagas les plus longues et les plus méchantes de l’histoire du cinéma. Cela commence par un groupe d’amis qui vont se rendre à Paris, mais ils descendent de l’avion parce qu’une des filles a une prémonition. L’avion s’écrase, mais ils ne seront pas sauvés de la mort.

14. “Film effrayant”

C’était la première grande parodie de films d’horreur populaires des années 90. Cindy et son groupe d’amis sont terrifiés par un psychopathe masqué qui veut se venger d’eux, après avoir été accidentellement écrasé à Halloween.

15. «Le patriote»

Dans ce film, Mel Gibson a montré son esprit Yankee. Sa vie de famille paisible est perturbée lorsque son fils aîné s’enrôle dans l’armée.

Information de: El Universal