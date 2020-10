Fils d’Eugenio Derbez, José Eduardo Derbez révèle la contagion | Réforme

Le fils d’Eugenio Derbez, l’acteur José Eduardo Derbez a partagé qu’il a vécu la contagion de première main et n’a pas passé un bon moment, a eu des moments d’incertitude et beaucoup de peur.

Le fruit de la célèbre relation entre Eugenio Derbez et Victoria Ruffo a profité de sa chaîne YouTube pour partager avec ses abonnés à quel point c’était grave après avoir été infecté.

José Eduardo Derbez a déclaré qu’il faisait très attention de rester à l’écart du coronavirus; Cependant, la maladie l’a finalement atteint et après avoir été testé positif, il avait non seulement peur pour sa santé, mais parce qu’il ne savait pas comment le dire à ses parents, Eugenio Derbez et Victoria Ruffo.

J’ai commencé à prendre grand soin de moi. En mars, j’enregistrais Renta Congelada et il a été suspendu. Nous sommes arrivés au milieu et nous nous sommes arrêtés quelques mois, quand tout s’est calmé, et j’étais vraiment enfermé chez moi 24/7, sans aller nulle part, sans voir personne, le fameux partagé.

Le frère de Vadhir a déclaré qu’il était retourné travailler à Televisa; Cependant, toutes les mesures de sécurité nécessaires ont été prises et la production de la série a réussi à faire en sorte que personne ne soit infecté par la saison.

Après cela, Televisa m’a rappelé pour revenir à l’enregistrement de Renta Congelada et ils ont fait le test (pour Covid-19), et nous sommes retournés à l’enregistrement avec toutes les mesures de sécurité. On l’a combattue, personne n’a été infecté: on a réussi à terminer toute la saison et j’ai recommencé à prendre soin de moi, pas à sortir.

L’acteur a avoué que sa plus grande peur était qu’il avait déjà un facteur contre lui, étant un fumeur, et il pensait qu’être infecté passerait un très mauvais moment.

Ce que le célèbre fils de Derbez a décidé, c’est d’arrêter d’apprendre sur le sujet et de s’éloigner de tout ce qui parlait du coronavirus et de ses symptômes, ceci pour éviter de se suggérer.

Plus tard, José Eduardo Derbez a eu l’occasion de travailler à l’étranger, ce qu’il a décidé d’accepter, mais avec les mesures de santé nécessaires et a déclaré que tous les quatre jours, il était soumis à des examens pour connaître son état de santé.

Je suis resté longtemps hors du Mexique pour prendre beaucoup de soin de moi, et de retour à l’aéroport, je prenais beaucoup de précautions, avec un complet, un masque, des lunettes, me lavant les mains de temps en temps.

Derbez a partagé ce qui avait pu être son erreur et le moment exact où il a acquis le covid-19, tout était sur le chemin du retour.

Je l’ai enlevé (le masque) parce que j’ai demandé quelque chose à manger dans l’avion et dès que je suis rentré à Mexico, je suis revenu un jeudi et le dimanche j’ai commencé à me sentir mal.

Le célèbre a souligné que son premier symptôme était un fort inconfort dans sa tête; Cependant, il a décidé de l’ignorer et la situation s’est compliquée lorsque la température est apparue et un très fort inconfort corporel qui l’a empêché de bouger facilement, il a été douloureux jusqu’à ce qu’il prenne son téléphone portable.

Ses symptômes étaient aggravés par une transpiration constante et une irritation de la gorge, mais même avec tout cela, José Eduardo Derbez a attendu plus longtemps pour passer le test covid-19, qui a fini par être positif.

Quand il a reçu le résultat, ce fut une très forte impression pour l’acteur, puisqu’il prétend même qu’il a fondu en larmes et était assez désespéré.

La vérité est que je suis devenu un peu nerveux. Le lendemain, j’ai eu le test qui a donné des résultats positifs et je suis tombé très malade. J’étais très effrayé. Je suis devenu très mal, j’ai beaucoup pleuré, j’étais en détresse, je ne savais pas comment dire à ma famille, comment leur dire, a-t-il avoué.

Après ce moment difficile, le jeune homme a décidé de le dire à la famille et le premier à le découvrir a été Victoria Ruffo; Il a partagé que toute sa famille l’a soutenu à tout moment et a reçu de très belles paroles d’encouragement en ces temps difficiles.

J’ai d’abord respiré, calmé, calmé. Et comme j’étais plus calme, j’en ai parlé à ma mère, à mon beau-père, à mon père, à mes frères, à mes tantes. Petit à petit j’ai prévenu toute la famille. Toute ma famille m’a donné tellement de mots super mignons; ils m’ont soutenu. Ma mère et mon père se sont inquiétés.

Malgré ses énormes peurs, l’acteur a partagé qu’il n’avait pas passé un moment aussi mauvais qu’il le pensait et heureusement, le négatif est venu avec le temps nécessaire.