Fox a annulé Next et Filthy Rich après une seule saison de chaque émission. Les drames d’une heure devaient initialement être diffusés plus tôt cette année, mais le réseau les a retenus pour l’automne afin de remplir les plages horaires laissées vides en raison de la pandémie de coronavirus. Aujourd’hui, la pandémie serait l’une des principales préoccupations des deux émissions, car les coûts de production ont grimpé, rapporte Variety.

Filthy Rich et Next n’ont pas non plus réussi à attirer un large public. Filthy Rich ne comptait en moyenne que 3,5 millions de téléspectateurs et une note de 0,5 parmi les adultes de 18 à 49 ans, même avec sept jours de visionnage différé inclus. Suivant en moyenne seulement 2,8 millions de téléspectateurs et une note de 0,5 avec un visionnage différé pris en compte. Seuls cinq épisodes de Filthy Rich ont été diffusés, tandis que seuls deux épisodes de Next ont atteint le public jusqu’à présent. Fox prévoit de diffuser le reste des épisodes produits pour les deux émissions.

Filthy Rich s’est inspiré de la série néo-zélandaise du même nom créée par Gavin Strawhan et Rachel Lang. La prise américaine a été développée par le cinéaste Tate Taylor (The Help) et a inclus Brian Grazer en tant que producteur exécutif. La série était centrée sur une riche famille du Sud avec un puissant réseau de télévision chrétien secoué après que le fondateur du réseau soit apparemment mort dans un accident d’avion. L’ancienne star de Sex and the City, Kim Cattrall, a joué le co-fondateur de la station. Le reste de la distribution principale comprenait Melia Kreiling, Steve Harris, Aubrey Dollar, Corey Cott, Benjamin Levy Aguilar, Mark L. Young, Olivia Macklin, Aaron Lazar et Gerald McRaney.

Vient ensuite un drame de science-fiction créé par Manny Coto (24 ans, Dexter) et centré sur un ancien PDG de technologie paranoïaque qui rejoint un agent de la cybersécurité de Homeland et son équipe alors qu’ils tentent de résoudre la première crise d’intelligence artificielle. Il y a une IA voyou avec la capacité de s’améliorer, et l’équipe doit l’arrêter. Le casting principal comprenait l’acteur de Mad Men John Slattery en tant qu’ancien PDG et Fernanda Andrade en tant qu’agent du FBI travaillant avec lui. Michael Mosely, Gerardo Celaso, Eve Harlow, Aaron Moten, Evan Whitten, Elizabeth Cappuccino et Jason Butler Harner complètent le casting.

La décision de Fox d’annuler la série est intervenue après que le réseau ait repris This Country pour la saison télévisée 2020-2021. L’émission est un faux documentaire à caméra unique créé par Jenny Bicks (Sex and the City) et Paul Feig (A Simple Favor), rapporte The Hollywood Reporter. Il s’agit de deux cousins, interprétés par Chelsea Holmes et Sam Straley, qui sont filmés par une équipe de documentaires. Fox a passé une commande pilote en janvier, mais la production de l’émission a été retardée en raison de la pandémie.