Filtres photographies Tyga de son contenu exclusif, accusé dans les réseaux | INSTAGRAM

Accusé d’exposer le corps de ses danseurs pour promouvoir son contenu exclusif, Tyga est actuellement impliqué dans une grande polémique, puisqu’il semble habillé de la tête aux pieds, et que ses compagnes en montrent trop.

Il semble que Twitter soit le réseau social préféré des images Oui textes divulguésSouvenons-nous qu’il y a quelques semaines à peine, des photographies intimes de l’acteur Chris Evans sont apparues, car cette fois, c’était au tour du célèbre rappeur Tyga d’être critiqué par des personnes du réseau social.

Il s’avère que le week-end dernier, une photo prétendument divulguée de son membre a circulé sur la plateforme, une image qui, selon les utilisateurs, a été divulguée par le rappeur lui-même, et il convient de mentionner que ce n’est pas la première fois que Tyga Il décide de partager de tels clichés avec ses fans.

C’est pourquoi, les membres de l’application n’ont pas été très surpris par le fait, mais ils ont décidé qu’il était temps d’exprimer leurs sentiments respectifs, et ils ont submergé le rappeur de fortes critiques et accusations, le faisant vir @ l.

Ensuite, les personnes au sein du réseau ont commencé par leurs spéculations respectives, se demandant si tout cela n’était qu’une simple exposition ou si c’était quelque chose comme une stratégie publicitaire, et c’est qu’à ce stade de la vie, on ne sait plus dans quelle mesure C’est la limite pour les artistes, de pouvoir obtenir plus de chiffres.

Et bien sûr, avec ce qui est maintenant devenu “Only Fans”, eh bien, rappelons-nous que la plateforme, depuis sa création, n’a été utilisée que pour que les fans des artistes puissent être un peu plus proches de leurs idoles, en payant un minimum montant, ils pourraient recevoir, un message d’accueil personnalisé, une image dédicacée et d’autres.

Cependant, maintenant, grâce à l’isolement social dû à la contingence sanitaire mondiale, il y a déjà eu trop de célébrités et d’influenceurs, même des civils normaux, qui ont ouvert un profil sur la plate-forme susmentionnée, ce qui, pour une somme d’argent, vous pouvez accéder à un contenu exclusif, simplement des photographies montrant plus.

Et, est-ce que, depuis un peu plus de deux semaines, le chanteur a publié plusieurs images de ce style, dans lesquelles il a indiqué à ses fidèles fans où trouver le plus de contenu non censuré, dans son nouveau compte Only Fans, bien sûr, il y avait qui est allé directement le chercher, et beaucoup d’autres ont décidé de critiquer sa décision.

Bien que les critiques susmentionnées aient été formulées pour une raison importante, il s’avère que, sur les photos du rappeur, qui sont dans leur contenu non censuré, Tyga apparaît entièrement habillé, entouré de femmes semi-nues, ou sans un seul vêtement, mais censurées avec certains filtres, des images qui sont courantes sur votre profil depuis longtemps.

Il convient de noter que Tyga vient de lancer une nouvelle chanson, et coïncidence ou non, il vient d’ouvrir un compte dans Only fans qu’il semble utiliser comme une autre fenêtre pour créer la controverse, et après tout, c’est juste un autre moyen de promouvoir son productions musicales.

Bien qu’il soit durement critiqué par les internautes, il promet lui-même de ses réseaux sociaux officiels, de partager beaucoup plus de contenu sans aucun type de censure, tant de ses followers sont devenus fous d’émotion, ainsi que beaucoup d’autres désapprouvent dans son intégralité la décision que le chanteur a prise.

Non pas parce qu’il a décidé d’ouvrir un profil à partir de cette plateforme, mais parce que celles qui semblent s’exposer sont les filles qui l’accompagnent dans les séances photographiques, pas lui, en tout cas, celles qui devraient avoir une sorte de rémunération pour le fait, sont les modèles, pas le chanteur.