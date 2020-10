Filtré les premières images de Scream 5 Courteney Cox est de retour! | AP

Après un certain temps à voir l’actrice Courteney cox de l’écran, reviendra enfin et avec tout dans la prochaine tranche de crier et récemment, les premières images ont été divulguées là où il se trouve sur le plateau d’enregistrement.

Le retour de Courteney Cox dans ce cinquième opus a fait sensation parmi les fans, puisque le protagoniste de “Friends” a été dans chacun des films de la saga.

Après plusieurs mois d’attente en raison de la contingence, le cinquième film de “Scream” bat déjà son plein et cela a été démontré par les premières images du plateau et c’est là que la réapparition de Courteney cox dans la saga.

Le producteur de télévision reprendra le rôle du journaliste Gale Weathers dans ce film t3rror emblématique des années 90.

Les photographies qui étaient filtré sur les réseaux sociaux font partie de l’ensemble des enregistrement qui a lieu à Wilmington, en Caroline du Nord et qui ont été diffusées hier, jeudi 22 octobre, sur le site Just Jared.

De cette façon, l’actrice bien-aimée de 56 ans reviendra dans cette franchise avec laquelle elle a consacré sa carrière à la hausse, alors qu’elle n’était sur “Friends” que depuis deux saisons, car comme nous l’avons mentionné plus tôt, elle était présente dans tous les films de “crier».

Il est à noter que ces nouveaux enregistrements signifient qu’elle travaillera avec son ex-mari, David Arquette, qui joue le shérif Dwight Riley, et qu’il ne sera pas le seul retour du chaste original.

Depuis en plus de Barreur, Une autre des actrices qui a confirmé sa participation était Neve Campbell, qui au début n’était pas d’accord pour rejouer son personnage, mais sa décision a changé.

Ce nouveau film sera réalisé par Matt Berrinelli-Olpin et Tyler Gillet, qui remplacera l’historique Wes Craven, qui a malheureusement perdu la vie en 2015 et a réalisé tous les films précédents.

En fait, c’était l’une des raisons pour lesquelles l’ami de BarreurNeve Campbell n’a pas voulu se joindre au tournage de ce cinquième film.

J’ai toujours senti que ce serait très difficile de le faire sans Wes », a déclaré Campbell.

En fait, il y a quelques semaines, Campbell elle-même a raconté comment Matt Berrinelli-Olpin et Tyler Gillet, les directeurs du nouvel opus, ont réussi à la convaincre de revenir à son rôle le plus emblématique.

J’avais très peur d’en faire un autre. J’ai toujours pensé que ce serait très difficile de me passer de Wes. Il était le maître de ces films. Il a fait un beau travail avec eux. Nous étions une famille », a-t-il souligné.

D’après ce que l’actrice a indiqué, les deux cinéastes lui ont écrit une lettre dans laquelle ils expliquaient que s’ils tournent des films aujourd’hui, c’est à cause du travail de Craven au cinéma.

Ce sont des réalisateurs de Wes Craven et ils sont très heureux de faire partie de ces films et de l’honneur que cela représente pour eux. Ils veulent vraiment rendre justice à Wes et à son héritage. “

Jusqu’au moment, “Cri 5«Il a une date de sortie estimée au 14 janvier 2022, ce qui devrait être atteint, car les enregistrements ne font que recommencer après avoir été reportés en raison de la pandémie de coronavirus.

Il est à noter que le chemin parcouru par cette suite était assez incertain, car pendant longtemps on parlait de possibilités de redémarrage en l’absence de Craven, cependant, on a vite compris que les plans étaient plutôt axés sur une suite directe.

Et c’est là qu’est arrivé l’incroyable duo de cinéastes Matt Bettinelli-Olpin et Tyler Gillett (Bloody Wedding) qui sera responsable de ce projet tant attendu.

