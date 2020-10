La deuxième saison de The Mandalorian C’est, sans aucun doute, la série la plus attendue dans le reste de 2020. L’attente est trop car il est évident que Disney et Lucasfilm ont quelques surprises “en réserve” pour les nouveaux épisodes; surtout en ce qui concerne les débuts du personnage. La rumeur la plus forte anticipe l’apparition de Ahsoka Tano, apprenti d’Anakin Skywalker et l’un des visages les plus aimés de la franchise aujourd’hui.

C’est un secret de polichinelle que Ahsoka Tano sera l’un des nouveaux personnages du mandalorien. En fait, nous apprenons depuis des mois que Rosario Dawson sera chargée de l’interpréter. Bien que Disney ait préféré ne pas commenter la question, une fuite récente (via Giant Freakin Robot) nous offre le Premier regard sur Dawson en tant que Ahsoka Tano. Le matériel provient de Hasbro, qui a Star Wars parmi ses nombreuses licences pour fabriquer des jouets.

Il s’avère que Hasbro prépare le sabre laser de collection d’Ahsoka Tano, qui sera certainement mis en vente pendant la saison des vacances. La boîte du produit, dont le nom complet est “Star Wars: The Black Series Ahsoka Tano Force FX Elite Lightsaber”, montrer une photo du personnage. Il ne s’agit pas d’une photographie issue de la série, mais d’une illustration clairement inspirée du visage de Rosario Dawson. Vous pouvez le voir ci-dessous:

Donc c’est le première fois que nous voyons Dawson dans son nouveau rôle. Curieusement, le choix de l’actrice n’a pas été très compliqué pour Disney, car pendant plusieurs années les fans de Star Wars l’imaginaient aux pieds c’est Ahsoka Tano. Il était difficile de trouver une autre personne qui conviendrait si bien au guerrier. “Je serai très heureux que [su aparición en The Mandalorian] être confirmé un jour. Ce serait un million de pour cent en raison des fans », a déclaré l’actrice en avril dernier.

Ahsoka Tano ne sera pas le seul nouveau visage de la saison 2 de The Mandalorian. En mai, The Hollywood Reporter a révélé que Temuera Morrison, qui a été chargé de jouer Jango Fett dans Star Wars: Attack of the Clones, prendra le rôle de Boba Fett dans les nouveaux épisodes. Il sera intéressant d’apprendre comment il a survécu à «sa mort» dans Star Wars: Le retour du Jedi. Le premier épisode de la saison 2 sera diffusé le 30 octobre sur Disney Plus.

