Filtrer les premières images de Spider-Man 3 avec Tom Holland | AP

Récemment, les premières images des enregistrements de “Spider-man 3“avec l’acteur Tom Holland et dans les photographies apparaît Tom Holland portant le costume “Spider-Man” lors du tournage du prochain film.

Le troisième volet de Spider-Man, saga avec Tom Holland, enfin a commencé l’enregistrement en novembre dernier dans le cadre de mesures sanitaires strictes en raison de la pandémie du c0vid-19.

Eh bien, après des mois d’attente, les fans ont enfin pu voir des images des enregistrements du film à Atlanta, en Géorgie.

C’est via les réseaux sociaux où plusieurs images ont été divulguées que le site Just Jared a partagé dans lequel Tom Holland apparaît portant le costume de Spider-Man lors de l’enregistrement du prochain film de super-héros qui devrait sortir en salles le 17 prochain. Décembre 2021.

Les photographies ont été prises alors que l’acteur de 24 ans filmait une scène d’action, dans laquelle il sautait d’une voiture à l’autre dans le costume Spider-Man et accompagné d’un jeune acteur.

Dans d’autres images, vous pouvez également voir Tom Holland portant une veste violette en marchant dans la rue avec un masque.

Sans surprise, les fans ont immédiatement commencé à comparer le Spider-Man de Holland à Tobey Maguire, qui a joué le personnage de 2002 à 2007.

Il est à noter qu’il y a quelques semaines, le média américain Hollywood Reporter a rapporté qu’Alfred Molina, qui a donné vie au docteur Octopus dans Spider-Man 2, reviendrait pour le troisième film, auquel Benedict Cumberbatch participera également en tant que Docteur Strange.

Si la participation de l’acteur de 67 ans est confirmée, trois générations s’uniraient autour Homme araignée, comme il représenterait la première trilogie avec Tobey Maguire; Alors qu’Electro, le personnage de Jamie Foxx dans The Amazing Spider-Man 2, avec Andrew Garfield, sera également dans ce nouveau film d’arachnide.

Réalisé par Jon Watts, Spider-Man 3 présente un casting spectaculaire dirigé par Tom Holland, Zendaya, Benedict Cumberbatch, Marisa Tomei, Jamie Foxx et Tony Revolori.

Entrez ici et rencontrez Show News sur Youtube!

L’histoire sera directement liée à la fin de Spider-Man: loin de chez soi et comme vous vous en souvenez peut-être, dans cet épisode de l’univers cinématographique Marvel, nous pourrions voir une scène post-crédits où J.Jonah Jameson, joué par JK Simmons, a mis des images qui Ils ont accusé le héros d’avoir tué Mysterio, mais il a également révélé sa véritable identité.

Par conséquent, la police le recherchera, mais aussi tous les criminels auxquels il a fait du mal avec ses actes héroïques. Il passera donc de sauver la Terre avec les Avengers dans son combat contre Thanos, à être le plus chassé.

Jusqu’à présent, on sait que Spider-man 3 Il sortira le 17 décembre 2021, il ne reste donc pas grand-chose pour le tournage de ce qui sera l’un des épisodes les plus impressionnants de l’univers cinématographique Marvel de tous et en particulier pour le nombre de personnages qui y figureront.

De plus, il a été révélé que Charlie Cox n’aurait pas seulement repris Daredevil, il aurait également terminé le tournage de Spider-Man 3.

Cette nouvelle intervient après que des rumeurs sur sa participation aient été soulevées, même si tout aurait été confirmé après avoir été vu sur le plateau avec ce qui, on présume, aurait déjà enregistré le film réalisé par Jon Watts.

L’acteur est connu pour avoir joué Matt Murdock / Daredevil dans la série Netflix Marvel’s Daredevil et Marvel’s The Defenders et avec ce retour supposé, cela marquerait son retour dans l’univers cinématographique Marvel.

Cela peut vous intéresser: les photos de Tobey Maguire ravivent les rumeurs d’être dans Spider-Man 3