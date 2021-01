ré

ining Street, la société à l’origine des salons de thé de l’après-midi Richoux centenaires à Londres et d’une série de restaurants de banlieue, va fermer ses 15 sites avec la perte de près de 150 emplois.

Une coupe au-dessus

La société, qui possède deux filiales Richoux et Newultra, a confirmé aujourd’hui être entrée en administration, qualifiant les dernières mesures de verrouillage de «coup de marteau».

La société est dirigée par le fondateur de Prezzo, Jonathan Kaye, qui a rejoint Richoux – qui a des sites à Mayfair et sur Piccadilly – en tant que directeur général en 2016. Les actionnaires de la société ont voté pour quitter le marché AIM début 2019.

Newultra est derrière le Villagio – qui a un site londonien à Hammersmith – et les marques Zintino, Friendly Phil’s et The Broadwick, qui exploitent des succursales à travers la ceinture de banlieue.

Un total de 147 membres du personnel du groupe a été informé hier qu’il était licencié. Will Wright et Steve Absolom de KPMG ont été nommés coadministrateurs et «explorent les options de vente de l’entreprise et de ses actifs».

La société a déclaré que «la pression sur la situation de trésorerie est devenue telle que les administrateurs ont pris la difficile décision de nommer des coadministrateurs».

Will Wright, partenaire de KPMG, a déclaré: «La situation actuelle du secteur de l’hôtellerie au Royaume-Uni ne peut être sous-estimée.

«Malgré l’ampleur des programmes de soutien disponibles, la réalité est que les dernières mesures de verrouillage se sont avérées être un coup de marteau pour de nombreuses entreprises qui, comme le groupe de sociétés Dining Street, continuent d’accumuler des dettes envers leurs créanciers tout en ne voyant que peu ou pas de revenus. . »

Cela vient après que des recherches compilées pour le Evening Standard ont révélé que plus de 800 chaînes de restaurants, bars et cafés ont fermé depuis le début de la pandémie de Covid.

Lorsque les administrations et les accords volontaires des entreprises sont inclus, les chaînes de 6231 points de vente ont été touchées, contre 593 fermées au cours des deux années précédentes – ce qui comprenait les remaniements ponctuels d’entreprises à Patisserie Valerie et The Restaurant Group.

Kaye, qui est le cousin des frères Adam et Sam Kaye, qui ont fondé les chaînes Ask et Zizzi, a vendu Prezzo en 2015 pour plus de 300 millions de livres sterling.

Richoux – de Mayfair au Moyen-Orient

Depuis l’ouverture de la première succursale sur Baker Street en 1909, les restaurants Richoux chatouillent la fantaisie des preneurs de thé les plus exigeants de Londres.

M. Richoux – a d’abord ouvert son salon de thé et son restaurant avec la vision de «fusionner son héritage français avec son environnement britannique». Il s’est assuré de s’approvisionner en tous ses thés et ingrédients auprès de fournisseurs sélectionnés.

Les restaurants ont ensuite été rachetés et sont finalement devenus la propriété de Richoux Group PLC, qui a été coté sur le marché AIM de Londres jusqu’en février 2019. Il a ensuite été retourné à la propriété privée sous Dining Street.

Après plusieurs fermetures en 2018, il ne restait plus que deux restaurants Richoux à Londres avant Covid, et un autre à Port Solent. Jusqu’à récemment, il y avait aussi des succursales sur Gloucester Road et sur Circus Road à St John’s Wood.

Les restaurants Richoux, ouverts toute la journée, sont devenus une destination pour les thés de l’après-midi entre amis, ou pour organiser des réunions d’affaires dans un cadre calme. En tant que restaurants, ils n’ont pas souvent reçu une énorme fanfare publique, mais sont restés un bastion sur Piccadilly – une rue qui abrite certains des biens immobiliers les plus prestigieux de Londres.

En octobre 2019, l’entrepreneur Julian Richer a plaisanté au FT en disant que la succursale de Mayfair de Richoux était son restaurant préféré et qu’il s’y rendait si souvent qu’il la considérait comme son «siège social mondial».

Les restaurants Richoux, gérés en franchise, sont toujours ouverts à Doha et à Mascate et ne sont pas concernés par l’administration.

