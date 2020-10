Nous avons des questions et vous avez (peut-être) des réponses! Après une autre semaine de télévision, nous lançons des requêtes à gauche et à droite sur des émissions telles que Power Book II: Ghost, Fargo, The 100 et South Park!

1 | Après avoir vu le set d’Amber Ruffin, nous devons demander à nouveau: Peacock a-t-il simplement oublié de construire Larry Wilmore un ensemble à lui?

2 | L’un de vous fans de Fargo a-t-il regardé la première complète de près de trois heures en direct dimanche soir? Et si oui, comment? De plus, quel est le nom de votre personnage préféré cette saison? (Nous sommes déchirés entre Ethelrida Pearl Smutny et le docteur Senator.)

3 | Quels autres téléspectateurs de Power Book II: Ghost aimeraient vraiment, vraiment, obtenir plus de la trame de fond de la «romance» de mai-décembre de Simon Stern avec Bash?

4 | Sur Lovecraft Country, quel univers alternatif d’Hippolyta était votre préféré? Tic n’a-t-il pas rattrapé Hippolyta très rapidement, étant donné qu’elle a laissé plusieurs scènes devant lui et qu’il avait encore besoin de décoder sa destination? Et les effets visuels lorsque Hippolyta et Atticus se tenaient devant la machine n’étaient-ils pas parmi les plus impressionnants de la série jusqu’à présent?

5 | La ressemblance frappante de Philip Riccio avec Jared Kushner dans The Comey Rule vous a-t-elle fait faire une double prise lors de la première de la mini-série? Et de tous les événements déchirants de la vie réelle reconstitués dans le drame, sa représentation du tournage de la boîte de nuit Pulse semble-t-elle particulièrement inutile?

6 | L’appel d’urgence d’ABC a-t-il établi une norme d’or pour les prises de vue sexy par drone de tours cellulaires? De plus, le programme spécial 9-1-1 non scénarisé vous a-t-il appris quelque chose? Comme, la différence entre les ours noirs et les ours bruns? Comment trouver vos coordonnées GPS sur votre iPhone?

7 | Avez-vous attrapé le camée éphémère de l’épisode 3 de We Are Who We Are de Timothée Chalamet de Call Me by Your Name?

8 | Alors que Weakest Link élimine des joueurs, les autres ne peuvent-ils pas rapprocher leurs podiums pour sauver le caméraman (et nous) des mouvements de coup de fouet pendant le segment de vote?

9 | Le «juge» des 100 a-t-il renversé son verdict un peu trop facilement dans la finale de la série? Et cette fin aurait-elle pu être plus sombre?

dix | Le chanteur masquéLe dernier «rejet» de – résolu comme il devait se démasquer, et sûr de se faire voter en un tournemain s’il ne l’avait pas fait – a essentiellement accaparé une place que quelqu’un d’autre aurait pu remplir correctement, non?

11 | Les mauvais chanteurs de I Can See Your Voice sont-ils incités à chanter particulièrement discret lorsqu’il est temps de se révéler? Par exemple, quelqu’un hurle-t-il vraiment aussi horriblement que “GI Jane”?

12 | Soyez honnête: avant de regarder l’émission spéciale sur la pandémie de South Park, saviez-vous ce qu’était un pangolin? Et quelle était la partie la plus grossière de ladite spéciale: toute la meilleure réalité, ou Randy… euh, solution maison pour guérir les symptômes du COVID?

13 | Bien que nous ne soyons pas surpris de voir The Good Doctor ajouter de nouveaux résidents juniors – après tout, le producteur exécutif David Shore a déclaré à TVLine que Shaun aurait un «rôle de supervision» cette saison – êtes-vous surpris de les voir ajouter quatre nouveaux personnages, quand il y avait déjà une certaine inquiétude d’avoir assez de matériel pour ses huit membres de la distribution de retour?

14 | Jim Carrey en tant que Joe Biden de SNL ne ressemble-t-il pas plus au comte Olaf déguisé en Joe Biden? En outre, comment pouvons-nous nous attendre à ce que SNL reconnaisse que Trump a été testé positif pour le coronavirus? (Est-ce que l’atout d’Alec Baldwin entre dans l’inévitable esquisse du débat, toussant dans sa main tout en insistant “C’est bon! C’est bon!”? Ou attendent-ils pour le reconnaître jusqu’à la mise à jour du week-end?) Enfin, quelles sont les chances que Sacha Baron Cohen accueille SNL ce mois-ci – soit en tant que lui-même ou en tant que Borat – pour promouvoir la sortie de Borat: Don de singe pornographique à la vice-première Mikhael Pence pour profiter de la nation récemment diminuée du Kazakhstan?

15 | Dans la finale de la saison 1 de Raised by Wolves (Alerte spoil!), vous attendiez-vous à moitié à ce que l’un des xénomorphes Alien du producteur exécutif Ridley Scott émerge de la gueule de Mother quand elle est entrée en travail?

16 | Quelle était cette question de Match Game sur la vente de votre «Kia Soul to the Devil»? Le placement de produit le plus maladroit de tous les temps?

17 | Dani, la vétéran de Big Brother, a-t-elle trop joué sa main en essayant de dresser trop d’invités les uns contre les autres? Et pourquoi Enzo a-t-il expulsé David à cause de Nicole?

18 | Les garçons épisode 7 Alerte spoil! L’épisode de ce vendredi a-t-il battu un record pour les têtes les plus explosées dans une seule scène à la télévision?

Frappez les commentaires avec vos réponses – et toutes les autres questions que vous souhaitez partager!