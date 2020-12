T

La finale de Strictly Come Dancing a attiré en moyenne 11,6 millions de téléspectateurs et un pic de 13,2 millions de téléspectateurs – les chiffres les plus élevés en huit ans.

C’était l’émission la plus regardée sur toutes les chaînes samedi soir, avec une part d’audience de 53,3%.

Bill Bailey et son partenaire de danse sud-africain Oti Mabuse ont été couronnés vainqueurs – Mabuse soulevant la boule de paillettes pour une deuxième année consécutive. À 55 ans, le comédien Bailey est le plus âgé des concurrents à avoir remporté l’émission de la BBC.

Kate Phillips, contrôleur par intérim de BBC One, a déclaré: «Strictly a fourni l’éclat indispensable à nos week-ends de cet automne et la finale de la nuit dernière a apporté une joie pure à plus de 13 millions de téléspectateurs dans tout le Royaume-Uni alors que Bill et Oti ont soulevé la boule de paillettes.

Ce sont les chiffres d’audience les plus élevés depuis un sommet de 14 millions de personnes à l’écoute pour voir l’olympien Louis Smith remporter la 10e série de l’émission en 2012. La victoire de la gymnaste a été regardée par un public moyen de 12,4 millions.

L’année dernière, la finale, où l’acteur Kelvin Fletcher a remporté le trophée de la boule de paillettes avec Mabuse, a été regardée par une moyenne de 11,3 millions de personnes. L’audience de pointe était de 12,5 millions de téléspectateurs.

En 2018, un pic de 12,7 millions de téléspectateurs a vu la journaliste Stacey Dooley et son partenaire Kevin Clifton gagner.

L’année précédente, l’acteur Joe McFadden avait attiré une audience de pointe de 13,1 millions.

En 2017, un pic de 13,1 millions de personnes s’est connecté pour la finale, remportée par le présentateur Ore Oduba.

Le finaliste Jamie Laing danse sur le spectacle

Hier soir, Bailey a qualifié sa victoire de «surréaliste». Bailey a eu l’air choqué quand il a été annoncé comme le gagnant de l’année et a dit qu’il se sentait «extraordinaire» et «merveilleux».

La bande dessinée, dont la performance à Rapper’s Delight a été l’un des moments les plus marquants de la série, a déclaré qu’il n’aurait jamais pu imaginer se rendre au dernier spectacle.

Et il a rendu hommage à Mabuse, qu’il appelait «le professeur le plus extraordinaire, le danseur le plus extraordinaire».

Elle «a cru en moi dès le début et elle a trouvé quelque chose en moi, elle m’a transformé en ceci, en danseur», a-t-il dit.

La chanteuse et star des médias sociaux HRVY, l’actrice d’EastEnders Maisie Smith et la star de télé-réalité Jamie Laing étaient également en finale.

Smith et HRVY auraient été les plus jeunes gagnants de Strictly s’ils avaient remporté le vote du public.

La finale mordante a commencé en référence à une «journée difficile», après que les projets de Noël ont été abandonnés pour des millions de personnes.

«Si jamais les gens avaient besoin de se réjouir, c’est maintenant», a déclaré l’animatrice Tess Daly à des millions de téléspectateurs.

Strictly Come Dancing Champions – En images

2018

Kevin Clifton et Stacey Dooley

2004

Natasha Kaplinsky et Brendan Cole

2007

Alesha Dixon et Matt Cutler

2019

Oti Mabuse et Kelvin Fletcher

2004

Jill Halfpenny et Darren Bennet

2005

Lilia Kopylova et Darren Gough

2006

Mark Ramprakash et Karen Hardy

2008

Tom Chambers et Camilla Dallerup

2009

Ola Jordan et Chris Hollins

2010

Kara Tointon et Artem Chigvintsev

2011

Aliona Vilani et Harry Judd

2012

Flavia Cacace et Louis Smith

2013

Abbaye Clancy et Aljaz Skorjanec

2014

Pasha Kovalev et Caroline Flack

2015

Aliona Vilani et Jay McGuiness

2016

Joanne Clifton et Ore Oduba

2017

Katya Jones et Joe McFadden

«Après une autre journée difficile, nous allons faire de notre mieux pour vous divertir avec une nuit de danse inoubliable.»

L’annonceur de la continuité de la BBC a déclaré que Strictly avait rassemblé les téléspectateurs pendant des mois difficiles.

«Dans un an qui nous a séparés, que vous regardiez à Tyne and Wear, Devon, Berkshire ou Lincolnshire, nous regardons tous BBC One ensemble», dit-il.

Le juge Craig Revel Horwood, connu pour sa langue acérée, a fait référence à l’annonce du Premier ministre, à la suite de la propagation rapide de la nouvelle variante du coronavirus.

«À la lumière des nouvelles récentes, j’ai décidé que je vais être positif. Vous ne me reconnaissez peut-être pas », dit-il.

La duchesse de Cornouailles a félicité Strictly pour avoir «élevé la nation» lorsqu’elle est apparue dans l’émission, dans un clip vidéo préenregistré.

«Vous avez donné tellement de plaisir à tout le monde et vous avez élevé la nation», a-t-elle déclaré.