Rublev était venu à Londres en bonne forme avec trois titres lors de ses cinq derniers tournois, mais a commencé le match de jeudi en sachant que sa saison était en fait terminée d’avoir perdu les matchs de groupe précédents contre Rafael Nadal et Stefanos Tsitsipas.

Cette connaissance a semblé donner au Russe de 23 ans la liberté dans son jeu et il a couru vers une victoire confortable 6-2, 7-5 sur Thiem, qui avait déjà assuré la première place de son groupe.

La défaite a coûté au champion de l’US Open 200 points supplémentaires au classement ATP, une 300e victoire en carrière sur le Tour et 115000 £ pour avoir remporté les trois matchs de groupe.

Mais l’Autrichien sait qu’il peut écarter la défaite comme une seule fois après avoir produit l’une de ses meilleures performances de 2020 pour battre Nadal à peine 48 heures plus tôt.

en relation

Rublev a pris une avance de 4-0 avant que Thiem ne détienne finalement le service et termine le set avec 11 gagnants et pas une seule erreur non forcée dans un set apparemment irréprochable.

Thiem avait l’air plus stable au début du deuxième set, mais ce n’était qu’un sursis temporaire lorsque Rublev a cassé son prochain match de service.

Il avait l’air de se diriger vers la victoire pour être brisé au moment de servir pour le match à 5-4. Mais Rublev s’est immédiatement cassé pour servir le match à la deuxième tentative.

Ensuite, Rublev a déclaré: «J’ai très bien commencé. Je pense que Dominic n’a pas bien commencé et j’en ai profité et cela m’a aidé à avoir plus de confiance et à jouer de mieux en mieux. Je pense que Dominic s’est déjà concentré pour les demi-finales. Je lui souhaite bonne chance. Il mérite de remporter le titre.