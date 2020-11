N

ovak Djokovic a rebondi après une défaite précédente contre Daniil Medvedev pour battre Alexander Zverev et réserver sa place dans les quatre dernières de la finale de l’ATP.

Zverev a eu un penchant pour battre le n ° 1 mondial lors de l’événement de fin de saison – Rafael Nadal l’année dernière et Djokovic l’année précédente lorsque l’Allemand a remporté le titre général.

Mais après s’être remis d’un début de défi difficile, il n’a pas réussi à briser la défense de l’actuel n ° 1 mondial dans une défaite 6-3, 7-6.

Le résultat a mis en place une demi-finale face à Dominic Thiem pour Djokovic samedi, et a maintenu la perspective d’une 57e rencontre en carrière entre Djokovic et Nadal dimanche prochain.

Djokovic a déclaré: «Je me sentais bien. Dans le premier set, il a eu quelques chances de breaker et j’ai réussi à bien servir. J’ai réussi à trouver les bons clichés au bon moment.

en relation

Djokovic avait eu du mal à sortir des blocs lors de sa défaite face à Medvedev et a admis avoir eu des difficultés physiques après le match.

Contre Zverev, il n’y avait pas eu un tel problème dès le départ car il a remporté les sept premiers points du match, puis a fait une pause 2-0 lorsque son adversaire a commis une double faute.

(.)

À partir de là, Zverev s’est installé et a grandi dans la cravate mais est devenu de plus en plus frustré – protestant régulièrement avec sa boîte – après avoir échoué à trouver un moyen de dépasser le quintuple champion.

Il y avait des chances dans les deux sets de briser le Serbe – deux dans le septième match du premier set – mais un Djokovic imperturbable les a dûment sauvés et a bouclé le set en 33 minutes.

Au fur et à mesure que le match se prolongeait, Djokovic était de plus en plus sous le choc dans le deuxième set. Il a fait face à une pause à 2-1, tout comme Zverev, qui a couru à plusieurs reprises son adversaire en lambeaux sur son propre jeu de service, montrant la gamme de tirs qui l’ont marqué comme un futur vainqueur du Grand Chelem.

Aucun des deux joueurs n’a pu sortir de l’impasse pour mettre en place un tie-break. Zverev avait remporté ses cinq derniers bris d’égalité lors de la finale de l’ATP tandis que Djokovic n’avait perdu qu’un seul des 14 bris d’égalité cette saison – un hoquet contre le Britannique Kyle Edmund.

Zverev a obtenu la pause tôt mais Djokovic a de plus en plus tourné la vis pour apparemment gagner la fusillade au galop.

Dans la perspective de sa rencontre contre Thiem, qui l’a battu à Londres il y a un an, Djokovic a déclaré: «Plus tôt dans sa carrière, il a joué de son mieux sur terre battue mais étant l’un des travailleurs les plus acharnés de la tournée, Dominic a trouvé son jeu A sur toutes les autres surfaces. .

«Son premier chelem a eu lieu sur un court dur plus tôt cette année à New York. Je l’ai joué l’an dernier ici et j’ai perdu 7-6 au troisième set. J’espère que nous pourrons avoir un autre grand match mais avec un résultat différent.