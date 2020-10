Amazon Prime Day 2020 est le moment idéal pour mettre à niveau votre configuration de streaming, mais il peut être difficile de déterminer quel est le meilleur matériel pour le travail. Les produits Fire TV d’Amazon sont fiables et durables, mais les nouvelles offres de Roku ont des fonctionnalités qu’il est impossible d’ignorer. Quoi qu’il en soit, ces vacances shopping sont le moment idéal pour saisir quelque chose de nouveau afin de pouvoir diffuser facilement vos plates-formes préférées.

Amazon Prime Day est un événement commercial à l’échelle de l’entreprise conçu pour imiter le Black Friday ou d’autres grandes ventes. Elle a généralement lieu en juillet, mais cette année, la pandémie de coronavirus l’a repoussée à octobre. Bien que le moment soit différent, les économies sont les mêmes, et avec autant de personnes restant à la maison ces jours-ci, une mise à niveau de la diffusion en continu peut être en ordre. Pour la plupart des fans de télévision et de cinéma, cela signifie soit un nouveau Roku, soit un nouveau Fire TV.

Les deux appareils vous donnent accès à une large gamme de services de streaming comme Netflix, Hulu, Disney +, etc. Cependant, au cours de la dernière année, les utilisateurs ont été frustrés de constater que les nouveaux services de streaming n’apparaissent pas toujours immédiatement sur les magasins d’applications de Roku ou d’Amazon. Cela peut avoir un impact sur votre décision sur l’appareil à acheter.

La façon la plus simple de décider peut être de commencer par vos émissions préférées et de travailler en arrière. Par exemple, si vous avez hâte de regarder Sons of Anarchy en frénésie, vous aurez besoin d’un appareil capable de diffuser Hulu ou une application réseau FX quelconque. Dans ce cas, Amazon ou Roku fera l’affaire, mais la façon dont vous y aurez accès sera différente. Voici un aperçu des avantages et des inconvénients de ces options.

(Photo: Amazon.com)

Bien qu’Amazon soit peut-être la force motrice de Prime Day, Roku a chronométré la sortie de son nouveau matériel de streaming, le lecteur Roku Premiere, pour coïncider avec les ventes, équilibrant un peu le terrain de jeu. Le nouveau lecteur Roku Premiere est en vente au prix de 27,00 $ pour Prime Day 2020 – une économie de 32% par rapport à son prix habituel de 39,99 $.

Le Roku Premiere offre enfin l’accès au nouveau service de streaming Peacock – un accord que Fire TV n’a pas encore conclu. Comme la plupart des appareils de diffusion en continu, il peut également vous permettre d’accéder à Netflix, Disney +, YouTube et une foule d’autres destinations de divertissement fréquentes.

En ce qui concerne notre exemple Sons of Anarchy, Roku dispose d’une application Hulu transparente pour les abonnés et prend toujours en charge l’application FX Now. Ce dernier est un «canal Roku», plutôt qu’une application, ce qui est préférable à certains utilisateurs du câble conventionnels. Quoi qu’il en soit, le Roku peut faire le travail. En savoir plus sur Roku sur Amazon.

(Photo: Amazon.com)

Le Fire TV Stick 4K est la dernière mise à niveau du Fire TV Stick d’Amazon, simple et précis, avec commande vocale à distance, haute définition et un vaste catalogue multimédia. Le Fire TV Stick est particulièrement idéal pour ceux qui regardent beaucoup de programmation sur Amazon Video lui-même, car l’interface s’ouvre directement sur l’écran d’accueil.

Pour les fans de Sons of Anarchy, le Fire TV Stick peut vous amener à l’application Hulu ou à la version d’Amazon de FX Now. C’est un peu différent de l’option “Roku Channel”, mais pour les abonnés au câble existants, il peut offrir le même accès avec une connexion valide. Cependant, là où Amazon prend une longueur d’avance sur la concurrence, c’est avec sa boutique numérique.

Les fans inconditionnels ont la possibilité de louer ou même d’acheter des copies numériques d’épisodes individuels ou de saisons complètes de Sons of Anarchy, en s’assurant de ne plus jamais perdre l’accès, quelle que soit la façon dont les offres de streaming changent.

Le Fire TV Stick 4K est en vente pour [$49.99]. Voir plus de détails sur Amazon ici.

(Photo: Amazon.com)

Si vous souhaitez ignorer les bâtons fragiles et tout mettre en œuvre pour votre configuration de streaming, le Roku Ultra récemment mis à jour peut être l’investissement pour vous. La petite console HDMI est dotée de toutes sortes de fonctionnalités nouvelles et mises à jour pour les accros du streaming, y compris une portée sans fil accrue, de nouvelles fonctionnalités à distance et des options de configuration simplifiées. Il prend également en charge les applications Apple Airplay 2 et Apple HomeKit, qui vous permettent de diffuser du contenu de votre iPhone ou d’un autre appareil sur l’écran de votre téléviseur. Cela signifie que vous pouvez également regarder HBO Max sur Roku.

Pour les fans de Sons of Anarchy, les options sont à peu près les mêmes que celles de Roku Premiere, avec en prime AirPlay 2 et HomeKit. Le nouveau Roku Ultra est en vente au prix de 149,00 $ pour Amazon Prime Day – une économie de 10 $. Voir plus de détails sur Amazon ici.

(Photo: Amazon.com)

L’Amazon Fire TV Cube est la réponse d’Amazon au Roku Ultra – une console petite mais robuste avec plus de fonctions que son homologue de clé HDMI. Le Fire TV Cube va au-delà d’une simple interface TV, s’intégrant à d’autres appareils Alexa pour une expérience complète de «maison intelligente».

Le Fire TV Cube est livré avec la même large sélection d’applications que le Fire TV Stick, ainsi que des fonctions de recherche vocale faciles. Il bat le Roku Ultra au prix de 119,99 $ et est disponible pour aussi peu que 79,99 $ pour les clients qui commandent via Alexa, dans certains cas. Voir plus de détails sur Amazon ici.

(Photo: Amazon.com)

Enfin, il convient de mentionner un autre produit Amazon Fire TV qui pourrait lui donner un avantage sur la concurrence: la refonte. Cet appareil intuitif fonctionne un peu comme un DVR, mais pour les coupeurs de cordon qui veulent abandonner leur paquet de câbles et s’en tenir au streaming. Fire TV Recast vous permet d’enregistrer des émissions de télévision, des films, des sports, des nouvelles locales et d’autres émissions avec une antenne HD, puis de les regarder avec le reste de votre programme en streaming sur l’interface Fire TV.

La refonte fonctionne avec Alexa comme le reste de la gamme Fire TV et peut également être contrôlée à partir d’un appareil mobile pendant que vous êtes en déplacement. Si vous avez peur de passer à côté de la dernière télévision en réseau, c’est peut-être la solution qui vous permet enfin de couper le câble une fois pour toutes. La refonte de Fire TV est disponible pour 229,99 $. Voir plus de détails sur Amazon ici.

Les éditeurs de PopCulture.com choisissent les produits et services sur lesquels nous écrivons. Lorsque vous achetez via nos liens, nous pouvons recevoir une commission. Les informations contenues dans cet article sont uniquement à des fins éducatives et informatives et ne sont pas destinées à des conseils de santé ou médicaux. Consultez toujours un médecin ou un autre fournisseur de soins de santé qualifié pour toute question que vous pourriez avoir sur une condition médicale ou des objectifs de santé.