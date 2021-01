T

Le géant du transport FirstGroup a accepté trois cessions de propriétés à Los Angeles, Colarado et Ontario, a-t-il annoncé jeudi.

FirstGroup a déclaré que les cessions, pour un produit brut total de 137 millions de dollars (102 millions de livres sterling), font partie de son programme de rationalisation du portefeuille immobilier de sa ligne d’autocars Greyhound.

FirstGroup, qui gère les trains GWR de Paddington au Pays de Galles et dans le West Country, a déclaré que la plus grande partie de la vente était le garage et le terminal client de Greyhound dans le quartier des arts du centre-ville de Los Angeles, à une filiale de l’entreprise immobilière logistique Prologis .

Greyhound louera le site de Prologis pour deux ans, période pendant laquelle il achèvera les déménagements de son terminal vers un emplacement plus pratique pour les clients et de ses opérations de garage vers un site de taille plus appropriée ailleurs.

Les deux autres cessions immobilières annoncées aujourd’hui concernent des sites à Denver, au Colorado, et à Ottawa, en Ontario.

Le terminal client du centre-ville de Denver a déménagé ailleurs. Les activités du garage d’Ottawa ont été déplacées dans le cadre du retrait de service de Greyhound de certaines régions du Canada en 2018-2019.

FirstGroup a déclaré: «Au total, la valeur comptable des trois propriétés était de 24 millions de dollars au 30 septembre 2020, ce qui se traduisait par un bénéfice total sur la vente pour les trois transactions d’environ 100 millions de dollars (net de cession-bail, taxe foncière et frais de vente). Le produit en espèces des transactions sera utilisé à des fins générales de l’entreprise. »

FirstGroup a déclaré: «Ces transactions constituent une étape supplémentaire dans la rationalisation par le groupe du portefeuille immobilier de Greyhound pour la valeur, en réduisant l’empreinte opérationnelle en déplaçant les opérations vers des pôles de transport intermodal ou de nouvelles installations mieux adaptées aux besoins des clients.

Un certain nombre d’autres processus de vente de propriétés sont également en cours.