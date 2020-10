Flamboyante Flirty Mia Khalifa invite les citoyens à voter | Instagram

Mia khalifa Elle a partagé une vidéo il y a un jour, où elle invite les Américains à voter à cette élection présidentielle, le mannequin l’a fait d’une manière extrêmement coquette que les internautes qui l’ont vue dans sa vidéo se souviendront sûrement de ses années d’or en tant qu’actrice. des films pour adultes.

C’est à travers une sorte de parodie, faisant allusion à ce type de film, où Mia Khalifa portait un maillot de bain deux pièces en noir, qu’elle a partagé à plusieurs reprises dans ses photographies, elle était également accompagnée d’un petit chapeau.

Cette curieuse invitation à tous les citoyens américains à voter a attiré beaucoup d’attention, notamment pour la manière dont elle le fait.

Si vous voulez voir la vidéo, cliquez sur le LIEN pour pouvoir profiter du panorama et du discours de mon calife.

Le joli mannequin, femme d’affaires et animatrice sportive Mia khalifa a donné un “instructif” détaillé pour ainsi dire, sur la façon dont vous devez faire votre vote, ce sont les votes les plus importants dans le pays, car ils dépendent de l’avenir des Américains qui est uniquement et exclusivement entre leurs mains.

Alors que Mia khalifa il a prononcé son discours à plusieurs reprises, s’est mordu les lèvres et a mentionné des mots trop coquettes, sûrement ses disciples lui ont prêté plus que d’attention et prendront en compte sa demande.

Les petits monstres sont prêts à faire entendre leur voix lors des élections de cette année », c’est ainsi qu’il a commencé son discours.

Il a pratiquement aidé ses fans, ils vont de 21 millions de followers, pour sa part il a donné un cours pratique pour qu’ils le suivent et puissent voter, il est devenu une sorte de “instructeur de vote”.

Je veux que vous preniez votre bulletin de vote, ce bulletin de vote est si gros et intimidant, vous savez sûrement comment vous en servir parce que vous avez pris le temps de chercher les problèmes des problèmes et des candidats, maintenant prenez ce gros stylo et commencez à combler ces trous “, a déclaré Mia Khalifa .

Il a mentionné qu’il aimait les hommes qui utilisaient une protection en raison de la question de l’utilisation d’une couverture de protection de la vie privée selon qu’elle était requise dans son État.

Tous les bulletins de vote ont un bulletin de vote qui nécessite une signature ou un espace à l’extérieur de l’enveloppe qui doit être signé dans certains États, vous avez besoin d’un témoin. Êtes-vous prêt à le faire devant un ami?

Mia khalifa Cela n’exclut pas l’idée que plusieurs personnes regardent leur propre scrutin, cependant dans le cas où elles ne connaissent pas les exigences de leur État elles peuvent le vérifier sur la page votevotevote.com selon ce que le modèle mentionne.

Mia a poursuivi en expliquant: mettez tout le chargement dans l’enveloppe et pour la fermer, dans le cas de ne pas avoir de bulletin de vote, elle a ajouté très coquette avec un fouet en bas qu’à cause de cela, elle devrait vous “punir”, mais avant de devoir porter un pantalon , couvrez-vous la bouche et allez voter.

Certains d’entre vous entreront et sortiront en quelques minutes parce que vous votez tôt, c’est bien j’adore quand vous votez tôt, venez à l’isoloir bébé, venez voter pour moi, venez pour moi voter pour moi sur tous les bulletins de vote », a-t-il dit d’une voix accélérée.

Faites entendre votre voix pour la démocratie et souvenez-vous de ne pas prendre une photo de votre scrutin de ces notre petit secret notre secret civil responsable, a conclu Mia Khalifa.

Le vote est un droit et une obligation pour tout citoyen, votre vie de citoyen américain ou de tout autre pays en dépend, il doit être pris en compte car il est extrêmement important d’exercer notre vote.

