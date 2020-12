H

e partage un surnom avec Jose Mourinho et Jose de Sousa, un cuisiniste devenu joueur de fléchettes, espère être à la hauteur du statut de “ Special One ” lorsque ses ambitions de championnat du monde de fléchettes se concrétiseront jeudi soir.

Le joueur de fléchettes portugais a abandonné son travail de jour pour se rendre à l’oche à temps plein, une décision qui a porté ses fruits à hauteur de 150000 £ lorsque le mois dernier, il a remporté le prestigieux Grand Chelem des fléchettes à ses débuts.

Cela a conduit à un message vidéo de l’homonyme Mourinho et De Sousa espère poursuivre cette relation avec plus de succès chez Ally Pally.

«Cette vidéo a été une grande surprise pour moi», a-t-il déclaré. «À ce moment-là, je ne pouvais pas y croire. Je pense que Jose Mourinho est le meilleur entraîneur du monde. Il est incroyable et il m’a envoyé un message donc je suis vraiment fier.

Dans le message, le manager de Tottenham a demandé des cours de fléchettes pour améliorer son propre lancer, et De Sousa tient à poursuivre dans ce sens avec une visite au stade Tottenham Hotspur à l’avenir.

«Je n’aurais aucun problème à lui donner quelques cours de fléchettes», dit-il. «Et si je peux aussi me rendre à Tottenham, ce serait un plaisir pour moi.»

en relation

De Sousa apprécie pleinement que porter le surnom de «Special One» entraîne «une responsabilité de continuer à gagner des tournois», mais il est convaincu de continuer à prendre le dessus sur les plus grands noms du sport.

Il a pratiqué dans la région de sept heures par jour pour se préparer pour les Mondiaux et, en conséquence, a déclaré: «Je pense que je peux faire de grandes choses ici. Si je peux être un peu plus solide dans mon jeu, ce qui arrivera fera de grandes choses.

De Sousa s’était longtemps demandé s’il pouvait le mélanger avec les meilleurs joueurs du monde et, avec le soutien de son patron, a emballé ses outils de menuiserie pour aller à plein temps l’année dernière, puis s’est qualifié avec succès pour le PDC de cette année.

Le chèque du Grand Chelem des fléchettes à six chiffres signifie que ce mouvement a porté ses fruits.

(.)

«Quand j’ai gagné, je ne pensais pas à l’argent à ce moment-là, mais cela a mis fin à tous mes problèmes économiques», a-t-il déclaré. «Maintenant, ma vie est beaucoup plus facile et je n’avais plus à me soucier de l’argent tout le temps.

«Avant, je devais payer toutes les factures pour venir au PDC et ce n’était pas facile. Maintenant, je commence à réaliser mon rêve.

«C’était un risque d’abandonner le travail, mais pour faire les choses que vous voulez faire, vous devez prendre un risque. J’ai pris un gros risque et heureusement mon patron a dit que si les choses ne se passaient pas bien, je pouvais avoir mon travail. Et maintenant, les fléchettes sont mon travail, et comme ça je dois travailler dur.

L’astuce pour de Sousa est d’essayer de prouver que sa gloire au Grand Chelem des fléchettes n’était pas qu’une seule fois, et il espère être déjà entré dans la tête de ses rivaux.

«Je pense que je peux faire mieux parce que tout le monde connaît le jeu que je joue, donc je pense que tout le monde sait que je peux vaincre n’importe lequel des joueurs», a-t-il déclaré. «Mais je ne ressens plus maintenant de pression. Je joue juste à mon jeu. »