Ça doit être plus qu’un rêve maintenant pour Nathan Apodaca – le skateur viral Fleetwood Mac “Dreams” – parce que la réalité est que … il est sur une séquence très chaude.

Après que sa vidéo ait explosé la semaine dernière … la star virale en sirotant du jus de canneberge et des bonnes vibrations a reçu un camion tout neuf et bien approvisionné d’Ocean Spray, un hommage de Mick Fleetwood, des tonnes de dons, et maintenant … son commerce de marchandises est en plein essor.

Un représentant de Nathan a déclaré à TMZ … sa ligne de vêtements Doggface conçue personnellement a déjà rapporté plus de 30000 $ de bénéfices sur 5 jours depuis son lancement avec UpMerch.com.

L’équipement Doggface comprend des sweats à capuche et des t-shirts avec la photo instantanément classique de lui en train de boire son jus … avec un bonnet. BTW – Doggface est le surnom de longue date de Nathan, mais plus important encore … son manche TikTok.

On nous dit que Nathan a fait équipe avec UpMerch parce qu’il essayait de sortir tout son butin lui-même mais qu’il a pris du retard … et que la société avait les ressources nécessaires pour gérer la demande en forte augmentation.

Nathan travaille également pour UpMerch – nos sources affirment que le site a enregistré une augmentation de 96% du nombre de nouveaux clients depuis la chute des produits Doggface.

Et, si vous l’avez manqué sur “TMZ Live” – modeler une de ses propres chemises – regardez-le. Nathan explique pourquoi il roule avec une grosse bouteille de cran-framboise et sa possible collaboration avec Travis Scott, et naturellement … il n’arrête pas de sourire.