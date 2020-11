Coquette: Jennifer López montre beaucoup avec peu pour Instagram | AP

Spectaculaire!, Qui vérifie jour après jour que l’âge n’est qu’un chiffre, c’est la belle chanteuse Jennifer López, qui a ravi ses followers Instagram avec une photo dans laquelle elle montrait beaucoup et cachait très peu ses célèbres courbes.

La fiancée de l’ancien joueur de baseball Alex Rodriguez Elle se vantait sur son compte Instagram officiel allongé sur le sable, de son côté et très détendu en profitant des vagues de la mer.

La chanteuse et actrice Jennifer López a choisi pour ce moment «relax» un maillot de bain deux pièces assez petit qui recouvrait l’essentiel de ses courbes célèbres et voluptueuses.

Le modèle que portait la célèbre femme avait un imprimé dans des tons roses et n’était accompagné que de grandes boucles d’oreilles et de ses cheveux rassemblés. JLo Il sait qu’il ne faut pas beaucoup de production pour être spectaculaire et cette photographie en est la preuve.

Jennifer López a partagé cette image le 15 septembre et a obtenu plus de deux millions et demi de réactions, ses followers ont été stupéfaits par son énorme beauté.

Les compliments, bisous, cœurs et émojis de feu ont été immédiats dans la boîte de commentaires de La Diva del Bronx.

À 51 ans, Jennifer Lopez Elle s’est avérée être une femme dévouée, talentueuse et très belle; En plus d’être très discipliné dans son entraînement physique, car maintenir ces énormes courbes ne devrait pas être une tâche facile.

Récemment, l’actrice a fait sensation après que la célèbre Mhoni Seer a publié des prédictions sur elle et sa co-star dans le film Marry Me, Maluma.

Selon le Cubain, Jennifer López et Maluma sont allées au-delà de l’écran et ont une relation sentimentale, mais dont Alex Rodríguez n’a jamais parlé.

Mhoni Vidente assure que le Pretty Boy a été ébloui par la beauté de la chanteuse et actrice et qu’il va toujours grand, alors il n’a pas hésité à la courtiser.

Qu’ils viennent de faire une vidéo, cette Maluma et Jennifer López, qui sont sorties super bien, le clip vidéo très bien et puis vous vous rendez compte, ils disent que Maluma est tombée très amoureuse de Jennifer López parce qu’elle est une femme de 51 ans qui est une femme chromée.

Le voyant a souligné que l’amour transpercé épouse-moi et que ses protagonistes sont déjà bien plus que des amis et maintiennent la communication par téléphone portable et WhatsApp.

Maluma le lance en grand, si je vois vraiment qu’ils ont eu des relations dans s3xu @ les, en matière d’amour, qu’ils se parlent sur les téléphones portables et WhatsApp.

L’annonce que les deux chanteurs seraient les protagonistes de cette histoire qui raconte les problèmes d’un célèbre chanteur qui refuse d’épouser sa fiancée a fait sensation parmi les fans.

Mais avec Jennifer López, je pense qu’il est tombé amoureux, il a été choqué, il était trop choqué, s’ils ont une relation et que cela se révélera bientôt … Maluma est un garçon de 26 ans, 27 ans, que vous le vouliez ou pas comment est cette Jennifer manger riche … est-ce que vivre ensemble … c’est pourquoi il est très important de ne pas avoir de relation au travail.

Après les enregistrements de Marry, d’autres surprises m’est venue parce que Jennifer Lopez et Maluma a fait plaisir à ses abonnés avec quelques chansons en collaboration qui ont fini par former le même clip vidéo Pa-ti-Lonely.

Le lancement de cette vidéo sur YouTube a vraiment été un succès retentissant et la chimie entre les deux célébrités est plus qu’évidente.

Depuis le début de cette année, l’engagement de Jennifer López avec Alex Rodríguez a été annoncé; Cependant, la pandémie actuelle de coronavirus a empêché la cérémonie d’avoir lieu, l’actrice a préféré attendre.

Malgré cela, les familles des deux se sont déjà jointes à une et il est courant de voir les enfants de l’ancien joueur de baseball vivre avec JLo et les enfants qu’il a eu avec le célèbre chanteur Mark Anthony.