L’affiche sur le mur de la chambre de FLOHIO est une caricature d’un membre de l’équipe de rap A $ AP Mob, dessinée dans le style de Casper the Friendly Ghost, dont le t-shirt se lit comme suit: «C’est ma dernière année d’être fauché.» Quand était-ce pour elle? «C’était il y a environ deux ans», dit-elle en riant. En 2018, Naomi Campbell a choisi le rappeur du sud de Londres dans le magazine Vogue parmi «10 étoiles montantes réinventant notre avenir», et les choses se passent plutôt bien depuis. L’année dernière, elle a été nommée sur la liste BBC Sound of 2019 et a publié une série de singles extrêmement brillants caractérisés par une électronique dense et trouble et ses rimes féroces et sans compromis. Quand on parle, elle est sur le point de sortir une nouvelle mixtape et vient de lancer une gamme de vêtements, Foam, en collaboration avec le spin-off d’Alexander McQueen MCQ.

Le concept est «des styles de vêtements de travail classiques réinventés avec un accent sur la construction», fabriqués avec «des déchets textiles recyclés, du matériel industriel et des graphiques d’expédition», dit le texte de présentation. “J’aime la mode. Allez, regarde-moi, mon gars! dit FLOHIO – de son vrai nom Funmi Ohiosumah – plus simplement. Tout ce que je peux voir à travers l’écran de son téléphone, c’est un pull blanc et des pointes rouge vif sur ses cheveux, mais des vidéos récentes la révèlent comme une femme aimant les vestes volumineuses et les doigts d’Edward Scissorhands. «Je n’ai pas de stylistes sur la plupart de mes tournages. La gamme Foam est juste mon sens du style.

En ce qui concerne la musique, elle n’est pas aussi prolifique que certains. La mixtape, Unveiled, est sa première collection plus longue, plus de quatre ans après avoir émergé comme la voix enflammée du single SE16 par les producteurs God Colony. Elle prévoyait initialement de sortir quatre chansons avec une intro et une outro, mais a continué à ajouter à la sélection – il y en a 10.

«J’ai eu certaines de ces chansons depuis 2018, alors imaginez à quel point je suis frustré de sortir ce projet presque jusqu’en 2021. Mais ensuite, 2019 a été une année si rapide, juste des tournées en tournée, que je n’ai pas eu beaucoup de temps pour écrire.”

Comme le reste du monde, le joueur de 28 ans a passé beaucoup plus de temps à la maison cette année. Sa dernière performance live devant un public a eu lieu aux Pays-Bas en janvier, même si elle vient de rentrer de Berlin, où elle tournait pour la chaîne musicale YouTube Colors. Elle vit seule, juste en bas de la route de sa sœur aînée, à Bermondsey, où elle a déménagé à l’âge de huit ans de Lagos. Enfant, elle se souvient de la région comme «de simples gens marchant vers la tanière» – le terrain de football de Millwall – mais dit que «c’est maintenant beaucoup plus amical, beaucoup de familles, des visages heureux».

Nous sommes des êtres résilients. Je pourrais laisser tout m’affecter, ou je pourrais simplement aller dans mon studio et faire des chansons

Elle a un studio à la maison et n’a donc pas été empêchée de travailler. «Je pensais que cette année allait être un gâchis, mais la seule chose qui ne me satisfait pas, c’est l’aspect performance», dit-elle. «Plus tôt dans l’année, mon état d’esprit était insalubre – manger, fumer, regarder la télévision, jouer à des jeux – mais ce verrouillage, je suis allé au parc, faisant des sauts. Ça va. ”

Pendant ses premières années au Nigeria, sa mère, une Londonienne, était ici, son père pilote était souvent absent et sa sœur était en internat. Elle était surtout soignée par elle

grand-mère avant de venir vivre avec sa maman. Elle a passé beaucoup de temps seule et dit qu’elle est toujours une personne timide, bien que le pouvoir de sa prestation de rap puisse suggérer le contraire. «J’étais une sorte d’enfant giroflée. Je n’étais pas plein d’énergie. Dans son adolescence, elle a ajouté le Salmon Youth Centre de Bermondsey à sa liste limitée de repaires. Elle est d’abord allée avec un ami avec l’intention de rejoindre l’équipe de football des filles.

«Ils nous faisaient visiter et après avoir dit« studio de musique », je n’ai rien entendu d’autre. J’étais là tous les mercredis et vendredis, payant mes 50 pence, en montant. Il lui a fallu environ un an pour trouver le courage de passer devant le micro et le rap. Plus tard, alors qu’elle prenait sa musique plus au sérieux, elle a eu une carrière parallèle dans la conception graphique, finissant par un emploi chez le label de gauche Ninja Tune. Alors qu’elle travaillait sur des images pour Thundercat, Forest Swords et Machinedrum, ses chansons jouaient à la radio de bureau sur BBC 6 Music.

«Ce doit être parce que je suis une enfant si silencieuse que je pensais qu’ils ne se soucieraient probablement pas de ce que je faisais», dit-elle. «Je ne leur ai même pas dit que je faisais de la musique.» Mais le travail d’un autre rappeur, anciennement sur Ninja Tune, l’a inspirée. «Depuis que j’ai vu Speech Debelle recevoir le prix Mercury, c’est mon objectif.»

En ce qui concerne 2021, elle dit vouloir se concentrer davantage sur les collaborations. Elle a déjà partagé l’espace de la chanson avec The Streets, NAO et le projet Everything is Recorded de Richard Russell, mais beaucoup plus de compositions pourraient faire l’objet d’une dose de sa voix rapide.

Il faudra attendre un album complet. «J’ai besoin de vivre encore quelques choses avant de pouvoir commencer à travailler sur un album», dit-elle. Pandémie ou pas de pandémie, elle y arrivera à la fin. «Nous sommes des êtres résilients. Nous nous adaptons. J’essaye d’être optimiste. C’est mon monde et je dois le créer comme je l’entends. Je pourrais laisser tout m’affecter, ou je pourrais simplement aller dans mon studio et faire des chansons.

No Panic No Pain sort le 27 novembre sur Alphaton