Guillermina Jiménez Chabolla, connu artistiquement comme Fleur sauvage, a eu une carrière de plus de 70 ans dans la musique, le cinéma, la radio, la télévision et le théâtre. Et il appartient à ce qu’on appelle l’âge d’or du cinéma mexicain. Elle a également été l’une des interprètes féminines les plus emblématiques de la musique mexicaine, dans les genres ranchero, boléro et huapango, avec plus de 300 enregistrements dans sa carrière.

Malheureusement, l’actrice et chanteuse Flor Silvestre est décédée La fatigue a arrêté son cœur entouré de ses enfants et de ses petits-enfants. Flor Silvestre se reposera à côté de son grand amour Antonio Aguilar. Il est décédé à 90 ans, à Zacatecas, dans son Rancho El Soyate pic.twitter.com/FbdyT534wh – TelevisaEspectáculos (@TvsEspectaculos) 25 novembre 2020

Il s’est démarqué dans le cinéma mexicain comme une figure phare de l’âge d’or. Elle a fait ses débuts d’actrice dans le film Primero soy Mexicano en 1950, réalisé par et avec Joaquin Pardavé. Il a agi aux côtés de grands comédiens comme Cantinflas, à El bolero de Raquel; avec Tin tan, au pas de la jeunesse! et université d’été; avec Ressorts, dans Le grand scélérat; et avec Chip et Capulina, dans Dos locos en scene.

Il a travaillé avec le célèbre cinéaste mexicain Ismael Rodríguez sur deux films: La cucaracha, où il a chanté un duo avec Maria Felix, Y Animas Trujano, le deuxième film mexicain nominé pour un Oscar du meilleur film en langue étrangère, dans lequel il partage des crédits stellaires avec l’acteur japonais Toshiro mifune.

En 1990, Fleur sauvage a tourné son dernier film, Sad Memory, basé sur le tube du même nom de Antonio Aguilar, une chanson qu’elle lui a suggéré d’enregistrer. L’actrice a joué Susana Guzman, une femme provinciale réunie avec son véritable amour (Aguilar), qu’elle a quitté pour avoir pensé qu’il lui avait été infidèle. Après avoir tourné ce film, il a définitivement pris sa retraite d’acteur.

Antonio Aguilar et Flor Silvestre (Instagram / pepeaguilar)