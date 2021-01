Bank United, une banque de Floride qui a déjà fait affaire avec l’ancien président Donald Trump, a déclaré avoir fermé ses comptes. La banque rejoint une liste croissante d’entreprises qui ne prévoient plus de faire affaire avec Trump à la suite de l’insurrection meurtrière au Capitole américain le 6 janvier. Trump a terminé son mandat de président mercredi, se rendant en Floride avant que le président Joe Biden ne prenne ses fonctions. La Chambre des représentants a voté pour destituer Trump pour avoir incité à la violence.

“Nous n’avons plus de relation de dépôt avec lui”, a déclaré jeudi un porte-parole de Bank United au Washington Post. La banque n’a pas donné de raison pour couper les liens avec Trump. La banque détient une partie de l’argent de Trump depuis au moins 2015, comme le montre l’une des divulgations financières de Trump. Trump avait deux comptes du marché monétaire à la banque, entre 5,1 millions de dollars et 25,5 millions de dollars combinés. Les formulaires n’incluaient pas les montants exacts en dollars.

Depuis l’attaque du Capitole il y a trois semaines, d’autres banques ont déclaré qu’elles cesseraient de travailler avec Trump. Signature Bank à New York a annoncé qu’elle fermerait deux comptes personnels qui détenaient au total 5 millions de dollars. La porte-parole de la société, Susan Turkell, a condamné fermement Trump, l’appelant à démissionner de ses fonctions. “Signature Bank s’engage à ne plus faire affaire à l’avenir avec des membres du Congrès qui ont voté pour ne pas tenir compte du Collège électoral”, a déclaré Turkell, rapporte NBC News. “Nous n’avons jamais commenté aucune question politique auparavant et espérons ne plus jamais le faire. Assister à un émeutier siégeant à la présidence du Sénat américain et demander à nos représentants élus de se mettre à couvert sous leur siège est consternant et une insulte à la République.”

Deutsche Bank cessera également de travailler avec Trump, qui avait deux hypothèques totalisant 340 millions de dollars avec la banque, a déclaré une source à NBC News. Les prêts sont dus en 2023 et 2024. La société a refusé de commenter, mais le chef des opérations américaines a condamné l’attaque du Capitole dans un post LinkedIn. Deutsche Bank a longtemps fait face à une controverse pour ses liens commerciaux avec Trump. Deux de ses banquiers personnels de la société ont démissionné en décembre et les raisons de leurs décisions n’ont pas été annoncées.

Une autre banque de Floride, Professional Bank, a également rompu ses liens avec Trump, rapporte Bloomberg News. Selon un dépôt de juillet, Trump avait jusqu’à 25 millions de dollars sur un compte du marché monétaire à la banque, payant jusqu’à 1 million de dollars d’intérêts pour l’année. La relation de Trump avec la banque remonte à 2018, lorsqu’elle lui a fourni une hypothèque pour l’achat de la maison de sa sœur à Palm Beach.

Eric Trump, qui a aidé à superviser l’organisation Trump pendant le séjour de son père à la Maison Blanche, a déclaré à l’Associated Press que les entreprises coupant les liens avec l’entreprise après l’émeute faisaient partie d’une «culture d’annulation» libérale. Eric a poursuivi: “Nous vivons à l’ère de l’annulation de la culture, mais ce n’est pas quelque chose qui a commencé cette semaine. C’est quelque chose qu’ils font à nous et aux autres depuis des années. Si vous n’êtes pas d’accord avec eux, s’ils ne le font pas comme vous, ils essaient de vous annuler. “