Les Florida Gators ont suspendu toutes les opérations de football à la suite d’un match contre Texas A&M. Cinq joueurs ont été testés positifs au COVID-19, ce qui a incité le directeur sportif Scott Stricklin à publier une déclaration. Il a déclaré que l’équipe arrêterait les entraînements et les pratiques en raison du traçage des contrats.

“L’équipe de football de l’Université de Floride a connu une augmentation des tests COVID positifs parmi les joueurs cette semaine. Par prudence, les activités de l’équipe sont suspendues à partir de mardi après-midi”, a déclaré Stricklin dans un communiqué. “L’entraîneur-chef Dan Mullen a été en communication avec les joueurs de football et leurs parents, et j’ai eu des conversations avec le bureau de la Conférence du Sud-Est, l’adversaire de la semaine dernière Texas A&M et l’adversaire de cette semaine LSU.”

Les Gators ont un match pivot de la SEC contre les Tigers samedi après-midi. ESPN est sur le point de diffuser le match, dont l’heure de lancement est à 15 h 30 HE. Si le match n’a pas lieu en raison des tests de coronavirus, les deux équipes s’affronteront probablement le 12 décembre.

Des tests positifs ont causé des problèmes avec plusieurs équipes ces dernières semaines. L’équipe de football de Baylor ne s’entraîne pas actuellement en raison de 28 joueurs atteints de coronavirus. Un match précédemment programmé contre Oklahoma State passera également au 12 décembre. De même, le match de Vanderbilt contre le Missouri a été reporté en raison de tests positifs sur l’équipe du Tennessee.

L’entraîneur des Florida Gators, Dan Mullen, a suscité des critiques après la défaite de samedi contre Texas A&M en disant qu’il aimerait voir un stade bondé pour le match du LSU. Le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, a levé les restrictions sur les stades dans tout l’État, offrant la possibilité aux fans de se rendre aux sièges si cela est autorisé.

“Je sais que notre gouverneur a adopté cette règle, donc certainement, je l’espère, l’administration de l’université décide de nous laisser emballer le Swamp contre LSU”, a déclaré Mullen, selon le Tampa Bay Times. “J’espère vraiment que l’administration de notre université suivra le gouverneur. Le gouverneur a adopté une règle selon laquelle nous sommes autorisés à emballer le marais et à en avoir 90 000 dans le marais pour nous donner l’avantage sur le terrain au Texas A&M aujourd’hui.

Avant la saison de football, les Gators ont annoncé qu’ils autoriseraient environ 20% – environ 17 000 fans – au stade Ben Hill Griffin au cours de la saison. Le match d’ouverture à domicile du 3 octobre contre la Caroline du Sud a réuni 15 120 fans. L’administration a la liberté d’autoriser désormais la pleine capacité lors des matchs à domicile, mais cette décision peut ne pas avoir lieu. La suspension des opérations de football en raison de tests de coronavirus positifs met en doute le match de samedi.