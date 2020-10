Florida Georgia Line et Nelly ont de nouveau fait équipe, sortant vendredi leur collaboration “Lil Bit”. Écrit par Tyler Hubbard, Nelly, Blake Redferrin et Jordan Schmidt de FGL, la chanson est un mélange de country et de rap prêt à faire la fête qui permet à la fois à Florida Georgia Line et à Nelly de montrer ce qu’ils font de mieux.

“Elle a dit ‘Emmène-moi à la campagne, montre-moi d’où tu viens’ / J’ai dit ‘Shorty tu vas m’aimer et on va s’amuser”, chante le groupe dans le refrain avant qu’un banjo n’entre. “Je casse sur ma Grande Roue et tu peux monter / Fille, je pense que tu es un gros problème, maintenant montre un peu d’amour à ton garçon / Juste un peu. “

“Excité pour le monde d’entendre cette chanson que nous avons faite avec notre frère @nelly”, a écrit Hubbard sur Instagram après la sortie de la chanson. “Nous t’aimons mon frère. Vous allez tous monter celui-ci juste un #lilbit.”

“Lil Bit” est le premier single du prochain EP de Nelly, Heartland, dont il a dit que Billboard est “un album de Nelly, mais il est influencé par la country”. Florida Georgia Line et Nelly ont collaboré pour la première fois en 2013 sur le remix de “Cruise”, qui a ensuite été certifié diamant par la RIAA.

“Ma relation avec eux est très étroite”, a déclaré Nelly à Billboard à propos de Hubbard et de son coéquipier Brian Kelley. “Nous avons fait deux tournées ensemble, nous avons un tas d’autres tournées prévues, et des choses que nous voulons faire … Ils sont en famille.” Il a ajouté que rattraper Hubbard et Kelley et faire de la musique était une “évidence”.

Nelly s’est précédemment plongé dans la musique country avec la collaboration de Tim McGraw “Over and Over” en 2004, qui s’est classée n ° 3 sur le Billboard Hot 100.

“Je suis juste contente de pouvoir faire partie de leur rapprochement”, a déclaré Nelly à propos du mélange de rap et de country. “Vous seriez surpris – Florida Georgia Line, tout ce qu’ils écoutent, c’est du hip-hop.”

Florida Georgia Line a sorti un EP plus tôt cette année, 6-Pack, et suivra avec leur cinquième album studio. “Nous avons définitivement un thème”, a déclaré Kelley au label du duo à propos du projet à venir. «Nous avons définitivement choisi une direction et avons eu une vision vraiment cool. Mais sachant qu’entrer dans ce projet a été différent pour nous dans un sens et une explosion. Juste vraiment excité par cette vision, ce projet et rêver, au moment où nous vous enregistrez, ce que vous ressentirez en live l’année prochaine ou les années à venir, selon ceux qui seront des célibataires et ainsi de suite. “

Être hors de la route en raison de la pandémie de coronavirus a donné à Kelley et Hubbard le temps de travailler sur leur album ainsi que la possibilité d’utiliser une approche différente de la nouvelle musique.

«C’est bon d’être installé ici et de le mettre hors de cause de cette façon», a déclaré Kelley. «Nous l’avons fait différemment dans le passé où nous avons mis peut-être huit à dix mois pour enregistrer, et pour le faire tomber aussi vite, c’était différent. C’était frais et juste une énergie vraiment cool en studio, intrigant up, peaufiner les chansons et essayer de les améliorer, et je pense que nous y sommes parvenus. “