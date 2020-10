Florida Georgia Line est officiellement entré dans l’arène des vacances, partageant sa toute première sortie saisonnière, «Allumé cette année». La chanson a été écrite par les membres du groupe Tyler Hubbard et Brian Kelley avec un collaborateur fréquent Corey Crowder et est une représentation exceptionnellement pétillante de Noël en famille, au moins un membre de qui est prêt à être festif.

“Ce sapin de Noël n’est pas la seule chose à être allumée cette année”, chante le duo. “Il y a Old Camp dans le lait de poule et ce frigo est plein de joie / J’ai du bon vieil esprit de Noël dans cette tasse juste ici / Cet arbre de Noël n’est pas la seule chose à s’allumer cette année.” Les fans de Florida Georgia Line savent que Old Camp est la ligne de whisky du duo, et que l’art unique comprend également une bouteille d’Old Camp remplie de lumières scintillantes perchée dans un arbre de Noël.

“BK, Corey et moi avons passé un bon moment à écrire celui-ci”, a déclaré Hubbard dans un communiqué. «Nous avions l’impression d’écrire la version moderne de ‘Grandma Got Run Over by a Reindeer’ rencontre les vacances de Noël. La seule chose qui améliorerait cette chanson country de Noël est de pouvoir tourner une vidéo et présenter ‘Cousin Eddie . ‘”

“Mettez votre holidaze, vous tous,” ajouta Kelley. “C’est une nouvelle chanson pour nous. T et moi avons toujours pensé que notre première chanson de vacances arriverait juste au bon moment – nous sommes ravis que les fans aient quelque chose de FGL pour encourager la saison!”

Le mois prochain, Florida Georgia Line interprétera son single “Long Live” aux CMA Awards le 11 novembre. Le duo travaille actuellement sur leur cinquième album studio, et Kelley a déclaré au label du duo que lui et Hubbard “ont définitivement un thème “quand il s’agit du projet.

“Nous avons définitivement choisi une direction et avons eu une vision vraiment cool. Mais sachant qu’entrer dans ce projet a été différent pour nous dans un sens et une explosion. Juste vraiment excité par cette vision, ce projet et rêver, au moment où nous vous enregistrez, ce que vous ressentirez en live l’année prochaine ou les années à venir, en fonction de ceux qui seront des célibataires et ainsi de suite. “

Être hors de la route en raison de la pandémie de coronavirus a donné à Kelley et Hubbard le temps de travailler sur leur album ainsi que la possibilité d’utiliser une approche différente de la nouvelle musique. «C’est bon d’être installé ici et de le mettre hors de cause de cette façon», a déclaré Kelley. «Nous l’avons fait différemment dans le passé où nous avons mis peut-être huit à dix mois pour enregistrer, et pour le faire tomber aussi vite, c’était différent. C’était frais et juste une énergie vraiment cool en studio, intrigant up, peaufiner les chansons et essayer de les améliorer, et je pense que nous y sommes parvenus. “