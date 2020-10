Les membres du groupe Florida Georgia Line, Tyler Hubbard et Brian Kelley, ont été nommés récipiendaires de cette année du prix Randy Owen «Angels Among Us», qui est décerné en reconnaissance du soutien de longue date du récipiendaire à l’hôpital de recherche pour enfants St. Jude. Cet honneur a été annoncé jeudi lors de la diffusion en direct «We Won’t Stop», la célébration annuelle de St. Jude des partenaires affiliés au programme de radio Country Cares for St. Jude Kids.

“Il n’y a vraiment aucun endroit comme St. Jude”, a déclaré Hubbard dans un communiqué. «Chaque fois que nous visitons, nous sommes continuellement inspirés par la force des enfants et leurs incroyables histoires de bravoure. Redonner est dans nos cœurs et recevoir ce prix est un honneur absolu. Kelley a ajouté: “La musique guérit et nous aimons pouvoir aider de toutes les manières possibles pour faire avancer la mission de St. Jude. Et, pour que ce prix porte le nom de Randy Owen – qui a toujours été l’une de nos influences – c’est assez incroyable. “

Randy Owen de l’Alabama est le co-fondateur de Country Cares for St. Jude Kids et a créé le prix “Angels Among Us” pour honorer ceux qui ont montré son esprit et son dévouement exceptionnel à St. Jude

Hôpital de recherche pour enfants. Country Cares for St. Jude Kids a été lancé il y a plus de 30 ans et rassemble chaque année plus de 200 stations de radio et de nombreux artistes de musique country pour sensibiliser et soutenir les enfants de St. Jude. Grâce à des partisans comme Florida Georgia Line, les familles de St. Jude ne reçoivent jamais de facture pour les soins, les voyages, le logement ou la nourriture.

“Tyler et Brian ont toujours illustré le véritable cœur du prix Angels Among Us en donnant de leur temps,

amour et voix à notre mission, ayant un impact si puissant sur la vie des enfants du monde entier grâce à

leur soutien à St. Jude », a déclaré Richard Shadyac Jr., président et chef de la direction de l’ALSAC, la collecte de fonds et

organisation de sensibilisation pour l’hôpital de recherche pour enfants St. Jude. “Au cours d’une année qui a été difficile pendant

tout le monde, ils nous ont toujours apporté un soutien indéfectible. Je suis honoré de leur présenter cette distinction

en tant que membres de notre famille St. Jude. “

Florida Georgia Line soutient St. Jude depuis plusieurs années et a commencé à participer à la campagne de médias sociaux de l’organisation This Shirt Saves Lives en 2017. En 2018, ils ont surpris un patient de St. Jude sur scène à l’Orchestre symphonique de Nashville lorsque Kelley a dirigé la foule dans un tour de “No More Chemo” pour célébrer le dernier cycle de chimiothérapie d’Ian. L’année dernière, le duo a prévu une visite surprise à l’hôpital lors de leur tournée Can’t Say I Ain’t Country.