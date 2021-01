Le monde du football a pleuré la perte d’une légende samedi après-midi. Floyd Little, membre du Temple de la renommée de la NFL, est décédé le jour du Nouvel An à l’âge de 78 ans. Il a rendu public son diagnostic de cancer en mai et a été transféré aux soins palliatifs en novembre. Il laisse dans le deuil son épouse DeBorah et leurs trois enfants: Marc Little, Kyra Little DaCosta et Christy Little Jones.

“Floyd Little n’était pas seulement un porteur de ballon du Temple de la renommée, il était une personne du Temple de la renommée. La foi, la famille et le football étaient les piliers de sa vie”, a déclaré le commissaire de la NFL, Roger Goodell, dans un communiqué. «J’ai eu la chance de connaître Floyd et d’être témoin de l’impact qu’il avait sur les autres. Chaque fois qu’il représentait les Broncos au repêchage annuel de la NFL, les autres cherchaient immédiatement à le saluer et à son enthousiasme sincère d’être avec ses collègues Legends et sa fierté et la passion pour les Broncos était indéniable.

“Le football, les Broncos et la NFL représentaient une grande partie de sa vie, mais rien ne pouvait surpasser son amour et son affection pour sa femme DeBorah et ses enfants, Marc, Christy et Kyra. À eux et à toute la petite famille, nous adressons nos plus sincères sympathie », a poursuivi Goodell. “Il a travaillé pour inspirer beaucoup de gens à être le meilleur possible, en disant lors de son intronisation au Pro Football Hall of Fame en 2010: ‘Laissez un héritage dont vous et votre famille pouvez être fiers.’ Vous nous avez tous laissé fiers d’avoir connu Merci, Floyd. “

Le sixième choix au total du repêchage AFL-NFL 1967, Little a passé neuf saisons avec les Broncos de Denver. Il s’est précipité pour 6 323 verges et a marqué 43 touchés. Cependant, il n’a pas joué pour une franchise réussie. Les Broncos n’ont réalisé un record de victoires que deux fois dans la carrière de Little (1973, 1974) mais n’ont atteint les séries éliminatoires qu’après sa retraite.

Bien qu’il ait joué pour une équipe en difficulté, Little s’est précipité vers cinq sélections au Pro Bowl et a mené l’AFL dans les verges combinées en 1967 et 1968. De plus, Little est devenu le premier joueur à diriger la NFL en se précipitant tout en jouant pour une équipe à la dernière place. . Il a atteint 1133 verges en 1971.

Après sa carrière dans la NFL, Little est devenu membre du Pro Football Hall of Fame. Il a été inscrit en 2010. Il a également obtenu une place au Temple de la renommée du football universitaire après être devenu trois fois All-American à Syracuse.

“Floyd Little était un véritable héros du jeu. C’était un homme d’une grande intégrité, passion et courage”, a déclaré le président et PDG du Pro Football Hall of Fame, David Baker, dans un communiqué, par ESPN. «Ses contributions hors du terrain étaient encore plus importantes que ses incroyables réalisations. Le sourire, le cœur et le caractère de Floyd incarnaient ce que signifiait avoir une vie au Temple de la renommée.