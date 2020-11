Lire le contenu vidéo



Exclusif TMZSports.com

Que vous l’aimiez ou non, Floyd Mayweather est un génie – et a joué le “jeu de la boxe” mieux que quiconque dans l’histoire du sport … le changer pour toujours, dit-il Max Kellerman.

Il y aura toujours une dispute pour savoir qui est le meilleur boxeur pur de tous les temps – Floyd? Muhammad Ali? Joe Louis? – mais en ce qui concerne l’aspect commercial du sport, Max nous dit qu’il n’y a qu’un seul nom dans la conversation.

“Il a pris sa retraite invaincu. Il a gagné des centaines de millions de dollars. Il n’a jamais pris une mauvaise passe. Il a un très bon point qu’il est le meilleur joueur de boxe de tous les temps”, nous a dit la star de “First Take” à New York.

«La boxe, au fond, ce sont les fans et les réseaux qui exploitent les combattants. [his business partner] Al Haymon a fait est qu’ils ont renversé le paradigme. Ils ont dit “Non non, tu ne nous exploiteras pas” – en fait, les combattants, dans ce cas, Floyd, vont exploiter les fans et les réseaux. «Je sais que vous voulez nous voir dans une situation de risque maximum, mais en fait, je veux me mettre dans la situation de risque minimum, de récompense maximale.» “

Max souligne que Floyd a dirigé sa carrière de manière magistrale avec 3 facteurs principaux – “Le moment où il a choisi les adversaires, son style de boxe et, bien sûr, sa propre excellence.”

Pensez-y … Floyd a des noms incroyables sur son CV – de Canelo Alvarez à Oscar De La Hoya, Manny Pacquiao même Conor McGregor.

Nous avons également interrogé Max – un savant de la boxe – à propos du prochain Gervonta Davis contre. Leo Santa Cruz se battre … et s’il pense Ryan Garcia aurait une chance contre Teofimo Lopez.

