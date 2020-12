On dit depuis longtemps que la personnalité de YouTube, Logan Paul et le boxeur invaincu Floyd Mayweather Jr., s’affrontent dans un match de boxe d’exhibition. Paul a défié son adversaire potentiel en novembre 2019, mais lui et Mayweather ne sont pas immédiatement parvenus à un accord. Des questions ont tourbillonné pendant un an pour savoir si ce combat aurait lieu, mais maintenant les fans ont une réponse. Mayweather a confirmé le combat.

Le boxeur avec un bilan de 50-0 a révélé la nouvelle samedi avec des publications sur ses plateformes de médias sociaux. Il a confirmé que le match d’exhibition aurait lieu le 20 février 2021 et que l’événement à la carte commencerait à 24,99 $. Il a dit que plus d’informations seraient fournies à l’avenir.

Lorsque les fans ont vu que le combat était officiel, ils ont commencé à publier plusieurs commentaires sur les réseaux sociaux. Certains ont fait des proclamations sur qui régnerait victorieux en février tandis que d’autres ont fait des blagues sur l’adversaire de Mayweather. Plusieurs ont déclaré que la star de YouTube dans Paul n’aurait aucune chance lorsqu’il est entré sur le ring de boxe. Les commentaires ont continué alors que de plus en plus de personnes ont pesé sur leurs réactions à la nouvelle.

Son héritage a été terni … les vrais fans savent qu’il était un cueilleur de cerises qui a couru parmi les meilleurs … Et les vrais fans savent qu’il a perdu contre Castillo et qu’il est un batteur de femmes – daniel martinez (@crazedmartinez) 6 décembre 2020

Juste embarrassant Floyd donnant à cet homme autant d’influence mais prends ton sac – Kyrie White (@ kyriewhite0) 6 décembre 2020

soyons réalistes, oui Floyd Mayweather va le détruire il n’y a aucune chance de l’assommer comme le jadis grand @TheNotoriousMMA a dit qu’il avait les mains cassantes non ko juste victoire facile – WarTech (@WarTechEvo) 6 décembre 2020

Business à Mayweather, voir à peine Logan Paul avoir une chance 🤣😅😂 – 🎅 ÑĒMËŠÏŠ! 🎅 (@ IamNEMESIS777x) 6 décembre 2020

Ils devraient changer tous les calendriers en 2020, ce serait ainsi 2020 – ☨ Wolverine Devotee 〽️ (@UMichWD) 6 décembre 2020

J’aime Logan et tout, mais avez-vous vu la boîte Mayweather? Ce n’est pas un combattant à élimination directe. C’est un esquive et un tisserand, certains disent que son style de combat est ennuyeux, mais c’est un gagnant. 51-0 si vous comptez sa femme. – SuperJoker115 (@ SuperJoker115) 6 décembre 2020

