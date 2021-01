Avec Dustin Poirier assommant Conor McGregor lors de l’événement principal de l’UFC 257, les gens ont commencé à peser sur l’Irlandais et sa place dans l’histoire de l’UFC. Le boxeur invaincu Floyd Mayweather avait également des commentaires sur McGregor, mais il a choisi de jeter un peu d’ombre. Le boxeur a parlé de réactions racistes à son succès et a qualifié son ancien adversaire de clochard.

“J’ai vu ce post et mon opinion sur ce sujet est que le monde sait que l’artiste de la con McLoser peut tout me voler et être aimé, mais je suis détesté”, a écrit Mayweather sur Instagram. “Cela vous permet juste de savoir que le racisme existe toujours. Sachez simplement que ce clochard ne sera jamais moi ou ne sera jamais à mon niveau. Je suis juste construit différent, mon état d’esprit est sur une autre planète, mes compétences sont incomparables, je ” Je suis un gagnant né et oui je parle beaucoup de déchets, mais à chaque fois que je le sauvegarde! C’est ce qu’ils détestent.

“C’est triste que vous puissiez être un pauvre enfant noir du ghetto qui a fait face au racisme toute votre vie et travailler extrêmement dur pour vous mettre vous-même et votre famille dans une meilleure position, et la plupart de la haine vient de mon propre peuple”, Mayweather a continué. “Connor ne peut même pas gagner dans son propre sport, mais il parle de revenir à la boxe pour combattre Pacquiao. Personne ne veut voir ça, c’est comme si mes restes mangeaient des restes.”

McGregor et Mayweather se sont déjà affrontés lors d’un match de boxe le 26 août 2017, le combattant de l’UFC subissant une défaite TKO au 10e round. Depuis cette bataille, plusieurs rumeurs ont circulé sur une éventuelle revanche. Selon certaines rumeurs, Mayweather entrerait dans l’octogone et participerait à un match de MMA. D’autres ont dit que McGregor reviendrait sur le ring de boxe.

“Floyd parle de la possibilité de combattre McGregor et Khabib [Nurmagomedov] le même jour, ce qu’il pourrait facilement réaliser “, a déclaré l’oncle de Mayweather Jeff en février 2020.” Il y a déjà eu des discussions avec Floyd et Dana White pour conclure un accord. Floyd n’est plus au sommet de son sport, mais il les battra tous les deux. Il pourrait les battre tous les deux dos à dos, un le jour, un la nuit – peu importe, ils n’auraient aucune chance, c’est facile pour lui. “

Jeff a continué et a déclaré que Mayweather assommerait McGregor tôt dans la journée, puis affronterait Nurmagomedov la nuit. «Double pay-per-view, cher à – acheter», proclama-t-il. De plus, le président de l’UFC, Dana White, a conclu un “accord de poignée de main” avec Mayweather pour un prochain match alors qu’il était assis sur le terrain lors d’un match de la NBA. White a dit que Mayweather et lui avaient l’intention de trouver quelque chose. Son calendrier proposé était «quelque temps à l’automne».