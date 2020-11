T

Le président de la Fédération des petites entreprises fait partie des dirigeants qui demandent plus d’attention à la chaîne d’approvisionnement hôtelière «négligée».

Mike Cherry a déclaré que trop d’entreprises parmi les plus durement touchées par la pandémie “ont été laissées à l’écart”.

Il a déclaré au Standard: «Il est facile de regarder les rues principales et de fournir un soutien direct à ces exemples évidents de besoin, mais qu’en est-il des entreprises critiques dans les coulisses?

«Ceux qui se trouvent plus bas dans les chaînes d’approvisionnement … sont toujours négligés. Si nous sommes sérieux au sujet d’un rétablissement substantiel après les épreuves causées par cette pandémie, cela doit changer. »

(

Ben Henshaw dirige Indigo Wines, qui fournit des sites tels que Hawksmoor et Noble Rot

/ Ben Henshaw)

Kate Nicholls, directrice générale de UKHospitality, a averti que des milliers d’emplois sont menacés dans les petites entreprises touchées par les retombées des restrictions affectant les pubs, bars et restaurants depuis mars. Elle a dit qu’il y a un million d’emplois dans la chaîne d’approvisionnement qui sont directement liés à l’hôtellerie, et que “si notre secteur est en danger, alors une grande partie de ces emplois le sera aussi”.

Les dernières enquêtes de la Food and Drink Federation ont révélé qu’un tiers de toutes les entreprises d’approvisionnement ont signalé une baisse de leurs ventes alors même que la société s’est ouverte au cours des trois mois précédant octobre.

Beaucoup de ces fournisseurs sont désormais confrontés à la perspective de voir leurs clients opérer avec des transactions limitées pendant des mois sous des restrictions de niveau 2 et 3, et au spectre d’un autre verrouillage en janvier.

Sarah Malone, économiste en chef du FDF, a déclaré: “Certains membres vendent jusqu’à 60% de leur production à ces secteurs avant le COVID-19, nous prévoyons que davantage d’entreprises auront été touchées au dernier trimestre de l’année en raison du nouveau resserrement des restrictions. ”

(

Calixta Killander dirige Flourish Producer dans le Cambridgeshire

/ Calixta Killander)

L’industrie hôtelière de Londres est soutenue par un réseau d’approvisionnement couvrant tout le pays et s’étendant dans le monde entier, des importateurs basés dans le capital aux fermes biologiques du Cambridgeshire, en passant par les petits producteurs de vin des pays en développement.

Les fournisseurs de sites tels que Hawksmoor, Kiln, Som Saa, Noble Rot et Soho House ont déclaré aujourd’hui qu’ils s’attendaient à voir leurs bénéfices baisser jusqu’à 70% dans l’année en raison de la pandémie. Plusieurs ont déclaré savoir que leur entreprise ne pourrait pas survivre à un autre arrêt, tandis que d’autres ont averti que tout un écosystème de chaîne d’approvisionnement pourrait être dévasté à long terme si les employés de bureau ne retournent pas bientôt dans les centres-villes.

Calixta Killander dirige la ferme biologique Flourish Producer dans le Cambridgeshire, fournissant directement à des chefs célèbres des produits inhabituels et respectueux de l’environnement. Douglas McMaster de Silo et Ben Chapman de Kiln sont des clients.

Mme Killander a dû transformer d’énormes quantités de bons produits frais en compost lorsque les restaurants de Londres ont fermé en mars et à nouveau en novembre. Les bénéfices seront inférieurs de plus de 50% sur l’année.

Elle a déclaré: “Contrairement aux autres acteurs de la chaîne d’approvisionnement, nous sommes en fait des producteurs, pas un importateur. Nous avons perdu 100% de nos activités du jour au lendemain, deux fois. Nous n’avions pratiquement aucun revenu.

«Nous avons commencé à vendre des boîtes de légumes juste pour essayer de ne pas tout gaspiller et pour garder les gens à la ferme employés.

«Nous aimons nos restaurants, nous aimons nos chefs, c’est pour cela que notre ferme a été construite … Nous essaierons de nous diversifier par d’autres moyens si nous le pouvons, car l’entreprise ne survivra pas à un autre verrouillage. Nous devrons fermer la ferme pour sûr.”

(

Ben Henshaw fournit des acheteurs dont Harvey Nichols

/ Harvey Nichols)

Ben Henshaw dirige l’importateur boutique Indigo Wines depuis 2003, et aujourd’hui ses clients incluent Hawksmoor, Noble Rot et Harvey Nichols.

Avant la pandémie, ces clients commerciaux représentaient environ 60% des ventes de l’entreprise. Il a pivoté en ligne, mais verra toujours son activité baisser d’environ 25 à 30% cette année.

Il a déclaré: «Il y a des importateurs et des grossistes qui ont été moins en mesure de se diversifier. Je sais que certaines entreprises se sont déjà complètement restructurées parce qu’elles dépendaient des restaurants. Elles ont licencié du personnel.

“Le centre de Londres est devenu une ville fantôme, c’est effrayant. Cela nous affecte en tant qu’importateur, mais aussi finalement cela affecte toute la chaîne d’approvisionnement aux petits producteurs artisanaux avec lesquels nous travaillons … Nous vendons des vins de milieu de gamme, principalement dans l’hospitalité du centre de Londres, et ils sont maintenant plus difficiles à vendre.En fin de compte, ce sont les producteurs du monde en développement qui souffrent.

“Récupération [for the supply chain] tout revient à ces endroits dans les centres des villes où les sites dépendent du retour massif de la main-d’œuvre. “

(

La société de divertissement Sound Generation propose des spectacles de musique en direct et des DJ vers des destinations de Londres, y compris Soho House

/ Maison Soho)

La société de divertissement Sound Generation propose des divertissements musicaux en direct et des DJ dans les destinations de Londres, notamment Soho House, Camino et Sketch London. Même lorsque la société a rouvert ses portes cet été, elle a vu des revenus à seulement 30% des niveaux normaux, et le dernier mois de verrouillage les a vus revenir à presque zéro.

Birgit Gunz est propriétaire de Frankonia The Breadhouse à Surbiton. Les ventes ont baissé de 90% lors du dernier blocage et de 70% pour l’année. Malgré la reprise au cours de l’été, le passage à Londres du pré-verrouillage de niveau 2 a de nouveau connu un ralentissement.

Elle a déclaré: «Nous n’avons aucune aide, mais nous avons pratiquement tout perdu. C’est très bien d’envoyer du personnel en congé, mais la masse salariale ne représente qu’environ 50% des frais généraux. Ceux-ci doivent encore être payés, même s’ils n’ont pas de revenus. Il est absolument honteux que personne ne pense à la chaîne d’approvisionnement. “

Amanda Thomson, fondatrice et directrice générale des vignerons Thomson & Scott, a déclaré que la société avait fait passer ses activités de 50% d’hospitalité à seulement 20%, pour se concentrer sur la vente au détail. Elle a déclaré que le manque de concentration sur la chaîne d’approvisionnement pendant la pandémie est “une menace réelle pour l’économie”.

(

SIBA a déclaré que les petites brasseries “ n’avaient plus d’espoir pour la période de Noël ”

/ Shutterstock / Brent Hofacker)

Les chefs de l’industrie ont averti que le dernier blocage d’un mois avait laissé de nombreuses PME en péril, au moment même où une nouvelle série de restrictions devait entrer en vigueur.

Ian Wright CBE, directeur général de FDF, a déclaré: «Dans de nombreux cas, la survie des entreprises proposant des services d’accueil est désormais encore plus menacée. Des milliers d’emplois sont menacés.

«À chaque fois qu’une de ces entreprises est sous-estimée, la capacité du Royaume-Uni à se nourrir est réduite.»

Le propriétaire d’Indigo Wines, Ben Henshaw, a ajouté que bien qu’il “se félicite” de la sortie de lock-out, les perspectives d’hospitalité pour les mois à venir sont troublantes.

Il a déclaré: “Il est clair que tous les opérateurs du niveau 3 n’auront aucune entreprise pendant ce qui est normalement l’une de leurs périodes les plus rentables. En outre, l’annonce de la socialisation familiale de Noël, bien que bien accueillie à un niveau personnel, nous inquiète en termes d’effet possible. il pourrait avoir des règles plus strictes à partir de janvier. “

James Calder, directeur général de la Society of Independent Brewers (SIBA), a déclaré cette semaine que les annonces de niveaux signifient de petites brasseries à travers le pays qui “ont perdu la grande majorité de leurs ventes avec la fermeture des pubs … ont maintenant peu d’espoir pour la période de Noël “.

(

Douglas McMaster, qui exploite Silo à Hackney Wick, a remercié Calixta et l’équipe de Flourish Producer pour leur soutien

/ Daniel Hambury / @ stellapicsltd)

Il a déclaré: “Tout au long du verrouillage de niveau initial et du verrouillage national deux, nous avons vu un nombre croissant de brasseries fermer pour de bon. Sans le soutien immédiat du gouvernement, y compris les vacances au tarif affaires, les subventions directes et la compensation pour la bière avariée, beaucoup d’autres suivront.”

Les grands chefs ont clairement indiqué que le fait de pouvoir travailler avec de petites entreprises de la chaîne d’approvisionnement est «essentiel» à leur propre succès futur.

Andy Oliver, co-fondateur et chef cuisinier de la ville de destination Som saa, et le chef zéro déchet, Douglas McMaster, qui exploite Silo à Hackney Wick, achètent tous deux auprès de Flourish Producer.

Oliver a déclaré: “Nous avons tellement de respect pour ce que font Calixta et l’équipe – Flourish a toujours été là pour nous, et maintenant l’industrie doit soutenir ses fournisseurs, car ils sont essentiels à notre succès.”

Succès de la pandémie de la chaîne d’approvisionnement: L’image est diversifiée, comme la chaîne d’approvisionnement elle-même

Il y avait des propriétaires d’entreprise qui ont réalisé qu’ils pouvaient également faire fonctionner leur modèle d’entreprise, voire mieux, en s’orientant vers les ventes au détail et en ligne. Ensuite, il y a ceux qui ne le pourraient pas, car leur modèle économique est trop dépendant de l’hospitalité urbaine.

Ian McCulloch, fondateur de Silent Pool Gin, exploite la distillerie de la marque haut de gamme près de Guildford. Il a déclaré que la société serait “étrangement” en hausse d’année en année après avoir basculé vers Internet.

Il a déclaré: “Je pense qu’il y a eu un changement structurel … nous ne verrons plus jamais les modèles de vente de février dernier.”

Le fabricant de bière à faible teneur en alcool de Bermondsey, Small Beer, avait historiquement vu 55% des ventes aller à l’hôtellerie. En novembre, 95% des échanges concernaient la vente au détail et le commerce électronique, contre seulement 5% dans l’hôtellerie.

(

Stefano Vallebona est un fournisseur de longue date des hôtels The River Cafe, Le Gavroche, Bocca di Lupo et Park Lane

/ Stefano Vallebona)

Vallebona, un fournisseur de longue date de The River Cafe, Le Gavroche, Bocca di Lupo et Park Lane Hotels a saisi l’occasion de réaliser un rêve à long terme d’ouvrir un magasin alors que les Londoniens déplaçaient leurs dépenses localement et achetaient plus d’ingrédients pour à- cuisine à la maison.

Le fondateur Stefano Vallebona, qui a ouvert son magasin de Wimbledon le week-end dernier, a déclaré: “Nous fournissons les meilleurs restaurants depuis 23 ans dans ce pays. Depuis le verrouillage, les choses ont complètement changé.

«Les restaurants resteront calmes pendant au moins deux ans», dit-il. «Même si les gens retournent au centre, ce ne sera que quelques jours par semaine, donc la situation dans son ensemble a complètement changé. Nous avons pensé que c’était le moment idéal pour faire quelque chose dont nous rêvions vraiment… Cela ne va jamais disparaître retour exactement comme avant, et pour certains c’est bien. “