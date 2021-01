Focus sur ses charmes, Celia Lora fait parfaitement la promotion de sa page | INSTAGRAM

Comme vous le savez sûrement, la belle mannequin et animatrice mexicaine, Celia Lora, fait la promotion de sa page de contenu exclusif chaque fois qu’elle en a l’occasion et elle le fait parfaitement.

A cette occasion, la belle fille d’Alex Lora, chanteuse du groupe de rock mexicain El Tri, s’est chargée de concentrer ses charmes au centre de la vidéo dans laquelle elle a fait la promotion de sa page, dans laquelle on retrouvera des vidéos et des photographies totalement personnalisées mais surtout beaucoup plus découvert et attrayant que ceux que vous placez dans votre Instagram officiel.

Vous avez peut-être déjà remarqué qu’en 2020, la jeune femme avait beaucoup de temps pour s’entraîner à prendre des photos, alors elle est devenue Modèle professionnel la pratique rend parfait et Celia Lora est une enseignante de plaisir.

Cela pourrait aussi vous intéresser: De sa baignoire, Celia Lora exhibe ses charmes recouverts de mousse

Pour cette raison, si vous êtes un grand fan de la sienne, il serait préférable d’essayer sa page, car elle promet vraiment d’avoir le plus de photos. spectaculaire mais surtout que vous en sortirez beaucoup pour cette raison si vous en êtes fan, il vaudrait mieux essayer votre page, car elle promet vraiment d’avoir le contenu le plus spectaculaire mais surtout que vous repartirez très satisfait de investi cet argent.

Cependant, si vous n’êtes pas abonné, vous pouvez toujours profiter de ces types de vidéos, car avec cela, vous pouvez ravir vos élèves et vous sentir très choyé que le modèle soit très conscient de tous ses followers.

CLIQUEZ ICI POUR VOIR LA VIDÉO ATTRACTIVE

Celia Lora s’est également avérée être une experte dans le port des ensembles de lingerie et des maillots de bain, de sorte qu’à plusieurs reprises, nous avons pu voir les modèles de manière excellente.

Il ne faut pas oublier que sa popularité a augmenté encore plus qu’elle ne l’était déjà grâce à son apparition sur Acapulco Shore de MTV, une émission de téléréalité dans laquelle elle a effectué des actions intrépides qui l’ont poussée à devenir virale sur Internet.

Suivez-nous sur notre Facebook et obtenez plus de Show!

Dans un chapitre de cette série, Celia le terme pour enlever tout ce qu’elle portait et entrer dans la piscine de la maison luxueuse dans laquelle ils vivaient située à Mazatlán, Sinaloa.

De toute évidence, les personnes qu’ils ont connues sont allées sur leurs réseaux sociaux pour rechercher du contenu de bonne qualité et ils l’ont trouvé parce que le mannequin se concentre sur la prise des meilleures photos et vidéos qu’elle n’a jamais publiées auparavant.

Enfin, il est important de dire que Celia a également été invitée à de nombreux programmes ces derniers mois, toujours caractérisée par son action avec sa personnalité distinctive et ce charisme particulier qui la distingue parmi les célèbres.

Il est également conseillé de jeter un œil sur sa chaîne YouTube car il y a quelques mois, elle a décidé que ce serait une excellente idée de s’aventurer en tant que youtubeuse, réussissant à idéaliser des vidéos de plus en plus amusantes.

Celia Lora cherche toujours à être meilleure chaque jour et elle y est parvenue si vous vous considérez comme une vraie fan de la sienne, nous vous recommandons d’en être conscient pour ne manquer aucune de leurs actualités mais surtout leurs belles images.