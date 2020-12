Focus sur ses charmes, Celia Lora vous invite à vous abonner sur sa page | INSTAGRAM

Cette année 2020 n’a pas été facile du tout mais c’est presque terminé et la belle mannequin mexicaine Celia Lora le sait, elle a donc décidé de mettre 50% de réduction sur le abonnement à votre page et il nous a invités avec une vidéo attrayante.

C’est un clip vidéo publié dans les histoires de Instagram de la fille d’Alex Lora, célèbre chanteur rocker d’El Tri, étant elle qui a une page de contenu attendant les fans fidèles qui veulent en profiter.

Si vous faites partie de ces personnes qui apprécient vraiment Celia Lora, c’est votre chance, car elle s’est concentrée sur ses charmes pour commencer le promotion le plus attractif de toute l’année, dans lequel vous pourrez recevoir des photos et des vidéos totalement personnalisées, c’est-à-dire que même votre nom est mentionné et bien sûr sans aucune censure.

Cela pourrait aussi vous intéresser: En tant que secrétaire attrayante, Celia Lora avec une plus belle tenue

Dans la vidéo, nous pouvons voir comment Celia ne portait qu’un soutien-gorge qui pouvait à peine la contenir breloques Eh bien, comme on le sait, c’est très gracieux et les followers ont rapidement réagi en étant très heureux de le voir de cette façon.

Ces derniers mois, la jeune femme a été au centre de l’attention pour plusieurs raisons, d’abord à cause de son apparition à Acapulco Shore, où elle fait toujours ses choses folles et finit par ravir tous les téléspectateurs qui ont regardé l’émission, ainsi que la plupart de ses camarades de classe. en série.

Plus tard, nous avons pu la voir créer des chapitres pour MTV dans son propre programme appelé la clinique de l’amour avec Celia Lora, où elle a abordé divers sujets, parfois très risqués, mais transformant tout cela en un moment de plaisir et de rire en profitant de sa compagnie.

CLIQUEZ ICI POUR VOIR LA PHOTO EN GRASSE

Après avoir participé à ces programmes, elle a été invitée sur de nombreuses autres chaînes de télévision, YouTube, des pages Internet, des podcasts, etc., tout en sachant que l’endroit où elle se trouve génère beaucoup d’attention et de controverse.

Suivez-nous sur notre Facebook et obtenez plus de Show!

Pour cette raison, Celia a décidé d’attirer toute l’attention sur sa nouvelle chaîne YouTube où elle a mis en ligne des vidéos chaque semaine pour nous indiquer le type de messages qu’elle reçoit via les réseaux sociaux et d’autres sujets. Qu’est-ce qui fait passer du temps à regarder la mer quelque chose d’amusant assez intéressant et surtout un moyen de s’amuser avec.

Les internautes considèrent que Celia Lora est l’une des plus belles d’Internet alors ils continuent à la soutenir en lui donnant leurs goûts et en pouvant désormais commenter ses photos comme ils ne le pouvaient pas auparavant.

Récemment, Celia Lora a rendu visite à Yordi Rosado pour une interview où elle a abordé divers sujets et certains qui ont suscité pas mal d’opinions opposées parmi les internautes qui ont eu l’occasion de la connaître un peu plus étroitement.

Dans cette interview, nous avons pu apprendre des choses sur elle et elle a même révélé des détails dont elle n’avait jamais discuté aussi ouvertement auparavant, donc si vous ne l’avez pas vu, nous vous recommandons de le faire et nous laissons le lien ici.

Il ne fait aucun doute que Celia Lora continuera à donner de quoi parler et surtout à créer ce contenu que nous aimons tant et qui nous garde avec une attitude positive et bien sûr avec de belles images de sa silhouette.