“Folklore”, le nouveau concert rapproché de Taylor Swift, disponible sur Disney + | AP

La chanteuse américaine Taylor Swift sera présentée en streaming, avant les vacances de Noël, où elle partagera un moment intime de musique et de retrouvailles avec ses milliers de fans, dans ce qui est une réunion après quatre mois de sortie de Folklore, son huitième album étude, à partir de la plateforme Disney Plus.

Une semaine après l’arrivée du service de streaming Disney + en Amérique latine et les utilisateurs profitent déjà de son incroyable catalogue de séries, de films et de toutes sortes de contenus, mais il y a plus d’actualités que jusqu’à présent, beaucoup d’abonnés ne l’avaient pas imaginé.

Et c’est ça, à l’occasion du lancement de son album “Folklore”, qui a été un succès depuis son lancement fin juillet de cette année, l’interprète Taylor Swift a annoncé un nouvel événement qu’aucun fan ne peut manquer.

Il s’agit de Première mondiale de son film “Folklore: The Long Pond Studios Sessions”, un concert intime de la pop star, qui a été tourné en septembre dernier, où nous verrons l’interprétation des 17 chansons de l’album du Long Pond Studio, situé dans la ville de New York.

La chanteuse de 30 ans a rendu l’annonce publique sur ses réseaux sociaux de manière surprenante pour ses followers, qui ont rapidement réagi favorablement. “Eh bien, il est le 24/11 et le 27/11 est le 13, donc j’ai une annonce. Vous n’avez jamais vu ce film auparavant”, étaient ses mots sur son compte Twitter officiel.

Cela a été annoncé sur ses réseaux sociaux par la plateforme de streaming, invitant cordialement tous ses fans et followers sur les réseaux sociaux, pour ce son nouveau concert live et plus grand pari comme pièce de divertissement mercredi prochain 25 novembre.

C’est vrai, le concert susmentionné aura lieu à l’approche des vacances de Noël et le disque dédié à ses fans d’un album sera disponible “qui permet de ressentir vos sentiments et est un produit de l’isolement”, le célèbre Edge l’a partagé mot pour mot dans la bande-annonce à travers lequel elle invite ses followers à la rejoindre.

Il convient de noter que Taylor Swift a enregistré le matériel avec ses collaborateurs Aaron Dessner de “The National”, Jack Antonoff de Bleachers et Justin Vernon de “Bon Iver”, à distance et secrètement pendant l’isolement social causé par la contingence sanitaire, et ce n’est que jusqu’au moment où ils ont filmé cette spéciale qu’ils se sont retrouvés dans la même pièce, respectant évidemment toutes les restrictions et les règles d’assainissement nécessaires.

Swift et la plateforme, à partir de leurs réseaux sociaux respectifs, ont fait la promotion de ce nouveau contenu audiovisuel, qui promet d’être un excellent divertissement pour les fans de la chanteuse pop et country.

“Folklore est un album qui permet de ressentir vos sentiments et est un produit de l’isolement, a expliqué l’artiste américain dans la bande-annonce, tandis qu’Antonoff a déclaré qu’il n’avait jamais travaillé sur un album comme celui-ci:” J’étais très content de l’avoir fait, car il s’est avéré que tout le monde avait besoin d’un bon cri, tout comme nous », a-t-il expliqué.

Le film sera réalisé par Swift et interprétera toutes les chansons de ‘Folklore’ dans l’ordre, en plus de révéler “des histoires et des secrets derrière les 17 chansons”, selon le communiqué de presse, en outre, la bande-annonce nous montre des zones de la zone rurale du nord de l’État de New York, où se trouve le studio, avec ses collaborateurs.

Vous ne pouvez pas le manquer, car il prétend être un aperçu de l’intimité de Taylor, pour laquelle les fans sont infiniment reconnaissants.