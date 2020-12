Éclate en larmes, dit Adal Ramones à Yordi quand ils ont pris sa liberté | INSTAGRAM

Le célèbre animateur et ancien producteur de Un autre rouleau, Yordi Rosado a une chaîne YouTube sur laquelle il fait des interviews avec divers artistes et personnes du milieu depuis plusieurs mois, cette fois l’un des plus attendus est venu le moment où il a interviewé son ancien collègue et grand ami ; Adal Ramones.

Si vous avez vu certains des interviews de Yordi Rosado vous saurez qu’il est un expert pour toucher le cœur de ses invités et surtout pour les aider à s’exprimer et à extraire de leur vie des moments qu’ils n’arrivent pas souvent à évoquer ou à révéler aux médias ou dans leur vie.

À cette occasion Adal Ramones Il était chargé de parler de l’un des moments les plus difficiles de sa vie et tout cela grâce à la grande confiance qu’il entretient avec Yordi Rosado depuis qu’il est venu tout à fait prêt à ouvrir son cœur et à nous offrir cet excellent morceau de divertissement qui nous a vraiment intrigués. a gardé tous les internautes sur le bord de leurs sièges.

C’est à peu près le temps ils ont été privés de liberté Adal Ramones une chanson dans laquelle il a été victime d’une des activités criminelles les plus traumatiques et les plus puissantes, mais en même temps très fréquente dans le pays Mexique: le s3cuestr0.

Au cas où vous ne le sauriez pas, Adal Ramones est passé par là et nous avons commencé l’histoire en nous localisant temporairement lorsque le célèbre animateur du programme de divertissement Otro Rollo qui travaillait déjà sur ce projet était en pourparlers prénuptiaux avec son ex-femme Gaby, juste après avoir eu une dispute grâce à la tension provoquée par le mariage.

Ramones avait acheté un camion très luxueux étant l’une de ses premières réalisations en tant que chauffeur et se sentant très heureux à ce sujet, cependant, il ne s’attendait pas à ce qui allait se passer car il attendait dans son camion quand soudainement des hommes sont arrivés et l’ont emmené à pointe de canon.

Pour des raisons évidentes, Adal Ramones se souvient de tout cela avec une grande douleur et nous avons pu l’observer verser quelques larmes avec son grand ami qui l’écoutait attentivement. Le célèbre homme a dit qu’il était très concentré en ce moment à écouter tous les détails qui pouvaient être utilisés pour son sauvetage, qui étaient en fait des données vitales pour pouvoir le sauver.

Adal dit qu’il aurait pu mentionner Yordi comme sa référence pour les ravisseurs mais que, comme il était si proche de lui, il a préféré choisir Memo del Bosque, producteur du programme, qui était chargé d’avoir la conversation avec eux.

Il s’agissait de quelques fans d’Adal Ramones, qui lui ont avoué après l’avoir fait capturer pendant 7 jours et qui ont mené cette activité pour obtenir de l’argent et ainsi s’échapper avec lui quand ils l’ont eu.

Nous vous recommandons vivement d’observer l’entretien au cas où cela vous intéresse, car bien que nous vous disions le plus important, les détails et la manière dont l’entretien se déroule sont très précieux.

Yordi Rosado fait un travail de haute qualité et Adal Ramones a réussi à en parler à ses fans, ce qui est l’une de ses anecdotes les plus fortes dans la vie et qui l’a même laissé avec des conséquences et l’a laissé très affecté pendant des mois.

Adal considère qu’il est thérapeutique de pouvoir s’ouvrir de cette manière et a remercié Yordi pour tout, poursuivant son discours si intéressant qu’il vaut la peine d’être écouté.