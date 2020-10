Fondre en larmes: Kim Kardashian est vulnérable lors d’une interview | INSTAGRAM

Comme nous avons pu le constater, tout au long des jours qui se sont écoulés en raison de l’enfermement social dû à la contingence sanitaire, Kim Kardashian connaît définitivement un point de rupture dans sa vieEh bien, alors qu’elle donnait tranquillement une interview, une raison étrange l’a fait pleurer lorsqu’elle discutait avec l’animateur légendaire David Letterman.

En parlant de lui-même, Letterman nous a fait savoir qu’il était plus que prêt à revenir sur Netflix plus tard ce mois-ci avec de tout nouveaux épisodes de son émission à succès. “Mon prochain invité n’a pas besoin d’être présenté”, ou “Ils n’ont pas besoin de présentation” en Amérique latine.

Et, malgré la promesse de conversations approfondies sur les sujets de l’émission avec ses invités vedettes, cette saison, la bande-annonce est surtout optimiste et amusante.

De même, il y a de grandes personnalités qui apparaîtront dans la série, car au fur et à mesure que la bande-annonce progresse, nous pouvons voir Kim Kardashian, Lizzo, Dave Chappelle et Robert Downey Jr.en vedette dans l’aperçu de la troisième saison de la série d’interviews à long terme, qui sortira le 21 octobre, un grand divertissement à venir.

Mais qu’est-ce qui a poussé Kim Kardashian à pleurer? Voici ce que nous savons.

C’est lors d’une conversation personnelle en compagnie du vétéran de la télévision, maintenant âgé de 73 ans, avec Kardashian, que les choses prennent une tournure émotionnelle lorsque la star de la télévision est vue fondre en larmes.

La bande-annonce commence par Letterman et Kardashian, alors qu’ils se rencontrent tous les deux dans ce qui semble être un dépanneur, étant très polis lorsqu’ils prennent un selfie avec Kim Kardashian, la femme qui a littéralement écrit le livre sur les selfies, savez-vous ce qu’est AirDrop? la star de «L’incroyable famille Kardashian» demande à l’hôte déconcerté, qui répond verbalement oui, mais secoue la tête dans la négative.

Plus tard, lors de leur séance formelle devant un public de studio, les choses deviennent beaucoup plus sombres entre eux, comme on peut observer le célèbre Kim, dans un col roulé à volants jaune vif, se mettre à pleurer et elle essaie rapidement de les nettoyer avant qu’ils ne tachent son maquillage impeccable.

“Non, non, non, non, non, non,” dit Letterman alors qu’il essayait de la calmer. «On va bien?», À quoi Kim répond un peu tristement: «Je ne sais pas pourquoi je pleure, j’en ai déjà parlé», dit Kim en pleurant.

Bien que, malheureusement, dans la bande-annonce susmentionnée, rien ne soit révélé du tout sur le sujet qui a fait pleurer la femme d’affaires, mannequin et mondaine à succès, et mère de quatre enfants, le coup se termine et soudainement, l’animateur de l’émission commence à plaisanter. ce qui viendra avec le prochain invité vedette.

Il est important de mentionner que Kim Kardashian traverse une étape de transition dans sa vie après avoir annoncé la fin de L’incroyable famille Kardashian, et a récemment déclaré qu’elle prévoyait de se concentrer sur son mariage avec Kanye West et sa famille.

De même, David explique dans le clip qu’il se contente de revenir à l’écran pour une nouvelle saison de son programme avec de nouveaux et illustres invités car, à ce titre, il le mentionne lui-même: «la personne dans cette chaise est bien plus intelligente que je”.

Il convient également de mentionner que l’un de ses invités célèbres, commente les événements récents concernant les abus commis par des policiers contre des citoyens de couleur, montrant son plein soutien au mouvement «Black Live Matters», nous vous assurons qu’à l’époque que le chapitre est publié, nous vous en apporterons une revue.

Ainsi que le chapitre Kim, car comme de nombreux utilisateurs du réseau, nous sommes inquiets et consternés de ce qui a fait fondre la femme d’affaires en sanglots de cette manière.