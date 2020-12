T

Deux millions d’enfants ont faim depuis le début du verrouillage du coronavirus, dont un sur cinq à Londres, selon un nouveau rapport.

Le rapport de la Social Market Foundation, intitulé Mesurer et atténuer la faim chez les enfants au Royaume-Uni, suggère que la faim et l’insécurité alimentaire chez les enfants ont été exacerbées par le coronavirus, un enfant sur quatre au Royaume-Uni ayant été confronté à une forme de privation alimentaire.

Les résultats surviennent alors que la campagne Standard’s Food for London Now s’efforce de lutter contre la pauvreté alimentaire dans la capitale – en partenariat avec The Felix Project et With Compassion pour fournir des centaines de repas sains et nutritifs aux personnes vulnérables de notre ville chaque jour avant Noël. .

D’après une enquête représentative de 1 000 parents, 16 pour cent des répondants ont déclaré qu’un enfant passait une journée entière sans manger. Sur dix autorités locales qui comptent le plus grand nombre d’enfants confrontés à la faim, les cinq premières sont toutes à Londres. Ce sont: Redbridge (25,5%), Tower Hamlets (24,7%), Newham (23,9%), Harrow (23,7%) et Brent (23,6%).

Aveek Bhattacharya, économiste en chef au SMF, a déclaré: «Les preuves flagrantes de ce rapport montrent que le défi de l’insécurité alimentaire et de la faim chez les enfants est encore plus grand et plus urgent que de nombreux observateurs l’avaient pensé et craint. L’idée d’un seul enfant à court de nourriture est déchirante, mais nos preuves montrent que près de 2 millions d’enfants ont été dans cette terrible situation cette année.

«Notre analyse de l’insécurité alimentaire au niveau des autorités locales montre que c’est un problème qui se pose dans tout le pays, de notre capitale au sud-ouest rural de l’Angleterre et aux villes du nord-ouest. L’insécurité alimentaire et la faim chez les enfants sont un défi national urgent. »

En avril, le commissaire aux enfants a estimé que 1,2 million d’enfants avaient un parent en congé et que trois millions vivaient dans des ménages qui avaient perdu entre un cinquième et la moitié de leur revenu. L’étude SMF a révélé que 16 pour cent ont déclaré que leurs enfants avaient manqué de repas pendant la pandémie et 18 pour cent ont déclaré qu’ils ne pouvaient pas se permettre de fournir une alimentation équilibrée à leurs enfants.

Les ménages dont le principal soutien travaillait dans l’hôtellerie, la vente au détail ou la construction, secteurs durement touchés par les restrictions relatives aux coronavirus, ont connu le plus grand pic d’insécurité alimentaire chez les enfants. Le SMF estime que 19,1% des enfants londoniens connaissent une «très faible sécurité alimentaire» – la plus élevée de toutes les régions de Grande-Bretagne, suivie du Sud-Ouest.

Le SMF, un groupe de réflexion multipartite, exhorte le gouvernement à mettre en œuvre les recommandations formulées par la stratégie alimentaire nationale, notamment en élargissant les repas gratuits à l’école et en prolongeant les programmes de vacances., Ils recommandent également de maintenir l’augmentation temporaire de 20 £ du crédit universel.

Le rapport a été parrainé par Deliveroo, qui a également donné 50 000 £ à la cuisine sociale du Evening Standard, qui vise à fournir 1,5 million de repas aux Londoniens vulnérables dans les années à venir.

