ith Compassion est fier de faire partie de l’appel de Noël Food For London Now du Evening Standard, qui a déjà eu un tel impact en assurant la sécurité alimentaire de Londres. Avec votre aide, nous visons à nourrir 1 000 hommes, femmes et enfants chaque jour d’ici début janvier.

Nous travaillons maintenant à partir de la London Scottish House, que nous avons transformée en une «cuisine sombre» produisant des repas pour deux véhicules alimentaires de Food Truck Masters pour transporter Londres et livrer aux communautés, aux organismes de bienfaisance et aux projets qui ont besoin de soutien. Si vous êtes un organisme de bienfaisance, un bénévole ou un donateur, contactez-nous pour savoir comment vous pouvez aider.

Réaliser cela semble être un défi de taille, mais nous pouvons le faire. Juste avant le verrouillage en mars, j’ai publié sur Facebook que je cherchais une cuisine.

J’ai réalisé que de nombreuses personnes ne seraient pas soutenues pendant cette crise. Quelques jours plus tard, un petit groupe de volontaires a préparé quelques centaines de repas.

Sept mois plus tard, notre organisation a préparé et livré 450 000 repas. Rapidement, il est devenu très clair que la pauvreté alimentaire à Londres est bien pire que quiconque pensait possible.

Dans ces premiers jours de verrouillage, personne ne savait vraiment quoi faire. Cela m’a rappelé 2015 lorsque, apparemment sortis de nulle part, des centaines de milliers de réfugiés ont fui des pays déchirés par la guerre et sont venus en Europe.

Au lieu d’agir par amour et par compréhension, les gouvernements ont réagi par peur, construisant des centaines de barrières et de barrières pensant qui résoudraient le problème. Au milieu de tout cela, je me suis retrouvé dans la soi-disant Jungle de Calais.

On m’a demandé d’aider à installer une petite cuisine pour nourrir les gens du camp. Le premier jour, je suis allé me ​​promener et les migrants vivant dans le camp qui n’avaient souvent que les vêtements sur le dos voulaient partager leur nourriture avec nous. Nous avons commencé à parler, nous avons partagé des histoires, nous avons créé des liens. J’ai réalisé que nous avions bien plus en commun que nos différences.

Au début du coronavirus, les conseils ont été submergés par le besoin immédiat de nourriture. Le Gouvernement a estimé qu’il n’était pas de sa responsabilité de nourrir les enfants qui devaient se passer de repas scolaires gratuits ou leurs familles vulnérables.

Les bénéficiaires de prestations ont été informés qu’ils ne seraient soutenus que temporairement. D’une certaine manière, j’avais l’impression d’être à nouveau à Calais, où le gouvernement surveillait depuis les lignes de côté et de nombreuses personnes ordinaires, comme vous et moi, se sont mobilisées pour faire ce qu’elles pouvaient pour aider les autres.

With Compassion a repris les cuisines du stade de Wembley pendant cinq semaines, produisant 5 000 repas par jour. Nous avons ensuite déménagé à l’Alexandra Palace où, avec une équipe de 150 bénévoles et de la nourriture fraîche du Projet Felix, nous avons pu nourrir 2300 personnes par jour.

Je viens d’une famille nombreuse aux Pays-Bas et l’un de mes premiers souvenirs est de déjeuner de Pâques dans la salle à manger de mes grands-parents. Toute la famille se réunirait. Il y avait des rires et des larmes en même temps.

La nourriture était au centre de tout. La première question pour tous ceux qui venaient chez nous était: voulez-vous quelque chose à manger?

Leon Aarts est le fondateur de With Compassion, l'un des partenaires caritatifs Food For London Now du Evening Standard.