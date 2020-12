M

Plus d’un million de familles avec enfants dépendront des colis alimentaires de charité ce Noël, suggèrent de nouvelles recherches, incitant les ministres à mieux soutenir les ménages dont les revenus ont été touchés par la pandémie de coronavirus.

Les résultats publiés par Save the Children indiquent que 37% des familles les plus pauvres de Grande-Bretagne – environ 1,3 million – se tourneront vers des colis alimentaires pendant la période des fêtes, tandis que 21% – environ 760 000 – dépendront des dons.

Les chiffres viennent alors que l’Evening Standard s’efforce de lutter contre la pauvreté alimentaire dans la capitale par le biais de notre campagne Food For London Now – en soutenant des partenaires caritatifs pour fournir plus d’un millier de repas par jour aux personnes vulnérables de notre ville.

La recherche, basée sur une enquête auprès de 1000 parents sur le crédit universel et le crédit d’impôt pour enfants avec enfants de moins de 18 ans – dont il y a au total 3,6 millions au Royaume-Uni – révèle que six de ces familles sur 10 s’endetteront pendant la période de Noël. , tandis qu’une personne sur trois recourra à l’emprunt par carte de crédit.

Cela montre qu’environ 69% des familles à faible revenu interrogées ont déclaré être plus préoccupées par leurs finances depuis le début de la pandémie, 84% d’entre elles ayant déclaré qu’elles auraient du mal à couvrir le coût de Noël cette année.

L’un des parents qui dépendra des dons de nourriture ce Noël est Rebecca, de Norfolk, qui vit avec sa fille de huit ans. La mère célibataire de 35 ans, qui travaille en tant que coordonnatrice du soutien aux parents pour un organisme de bienfaisance, a déclaré que le crédit universel n’était «pas suffisant pour vivre tel quel».

«Ma belle-sœur va nous donner un poulet pour notre cadeau cette année, car ma fille veut vraiment un rôti. Pour tout le reste, nous comptons sur notre église locale qui nous donne des colis alimentaires », a-t-elle déclaré.

«C’est de la nourriture que le supermarché ne peut pas vendre, c’est donc la chance du tirage au sort – parfois, c’est juste du pain périmé et une laitue. Mais même si c’est périmé, c’est au moins quelque chose. Je ne sais pas ce que nous ferions autrement.

«L’année dernière, un organisme de bienfaisance nous a offert un arbre de Noël, donc nous l’avons toujours, ce qui est bien. D’une part, c’est si agréable d’avoir autant d’aide, mais d’autre part c’est démoralisant. Je veux payer les choses moi-même, mais le gouvernement ne nous donne tout simplement pas assez de soutien.

Rebecca a déclaré que bien qu’elle ne soit pas une «personne frivole qui dépense de l’argent pour des absurdités», elle avait du mal à payer pour le chauffage ainsi que la nourriture, ce qui est devenu encore plus difficile pendant les mois d’hiver.

«Nous sommes frugaux et nous utilisons des couvertures et des pulls, mais lorsque vous comptez littéralement chaque centime, même un peu de chauffage supplémentaire devient si cher», a-t-elle ajouté.

Save the Children avertit que davantage d’enfants seront plongés dans la pauvreté en raison de la pandémie, les pertes d’emplois et les coûts de verrouillage forçant de nombreuses familles à réduire leur alimentation ou l’électricité, à compter sur les banques alimentaires ou à s’endetter pour s’en sortir. .

Les derniers chiffres du gouvernement sur la pauvreté des enfants montrent que 4,2 millions de moins de 16 ans vivent en dessous du seuil de pauvreté – 30% de la population enfantine du Royaume-Uni – et les experts affirment que ce chiffre a probablement augmenté considérablement depuis le premier verrouillage en mars.

Le Commissaire aux enfants a averti la semaine dernière qu’une génération d’enfants pauvres pourrait «ne jamais se remettre» de l’impact de la crise de santé publique, car ils sont plongés plus profondément dans des difficultés économiques en raison de la perte d’emplois chez les parents.

Des recherches menées par l’association caritative Turn2Us ont quant à elles révélé que près de la moitié des familles avec enfants avaient été contraintes de s’endetter depuis le début de la pandémie, soit environ 3,6 millions de familles.

Dan Paskins, directeur de l’impact du Royaume-Uni chez Save the Children, a déclaré que de nombreuses familles en difficulté avaient vu le budget de leur ménage «étiré à la limite» par la pandémie et continueraient à ressentir les impacts économiques de la crise pendant «un certain temps».

«Chaque parent veut protéger la magie de Noël pour ses enfants, mais lorsque vous devez déjà faire des choix impossibles entre chauffer votre maison ou mettre de la nourriture sur la table, il ne reste plus rien pour des cadeaux ou des friandises», dit-il.

M. Paskins a exhorté le gouvernement à s’engager à maintenir en place l’augmentation de 20 £ par semaine du crédit universel, introduite en avril pour aider les familles à faire face à la pandémie, qui devrait être supprimée en avril 2021.

Il a ajouté: «Noël sera particulièrement difficile pour de nombreuses familles cette année, mais les conséquences de grandir dans la pauvreté continueront d’affecter les enfants longtemps après la tombée des lumières de Noël, surtout si le gouvernement enlève plus de 1000 £ de prestations à familles à partir d’avril.

Iain Porter, responsable des politiques et des partenariats à la Joseph Rowntree Foundation, a fait écho aux appels lancés au gouvernement pour qu’il s’engage à maintenir l’augmentation de 20 £ par semaine du crédit universel, ajoutant: «Alors que le chômage augmente et que les moyens de subsistance semblent incertains, ce serait un erreur de couper ce soutien vital aux familles en avril.

Un porte-parole du gouvernement a déclaré: «Nous nous sommes toujours engagés à soutenir les familles les moins bien rémunérées. Nous avons annoncé une aide de 400 millions de livres sterling pour cet hiver et au-delà, dont 170 millions de livres pour aider les familles à rester au chaud et bien nourries, des millions de dollars pour soutenir les organisations caritatives d’aide alimentaire et 220 millions de livres pour aider les enfants dans le cadre du programme Activités de vacances et nourriture.

