Les bénévoles travaillant dans le cadre de notre appel ont décrit les histoires déchirantes de Londoniens vulnérables qu’ils ont contribué à nourrir.

Daisy Affum et Errol Johnson ont expliqué comment les Londoniens devraient s’unir pour lutter contre la crise de la faim alors qu’ils posaient pour des portraits de l’artiste Henry Hudson qui peuvent être achetés par les lecteurs pour soutenir Food for London Now.

Mme Affum, qui travaille en tant que responsable de la restauration dans une école mais aide à nourrir les Londoniens vulnérables pendant son temps libre, a déclaré: «Ce problème de gens qui ont faim était là bien avant Covid-19, mais le virus l’a aggravé.

La mère de quatre enfants, originaire du nord de Londres, a déclaré que lorsque la pandémie a forcé le pays à s’isoler, elle s’est sentie obligée de démarrer son organisation, DaisyBeats.

«Tout a commencé à partir de ma voiture, je conduisais toute seule pour livrer autant de personnes que possible, mais heureusement, j’ai commencé à travailler plus tard avec le conseil d’Enfield, With Compassion et The Felix Project», dit-elle.

Tous les mardis et mercredis, l’équipe de With Compassion cuisine et livre des repas chauds en utilisant les surplus de nourriture fournis par Felix qui seraient autrement destinés à la ferraille.

Les currys et la moussaka font partie des plats distribués par les bénévoles de nos camions ultramodernes aux récipiendaires de nourriture DaisyBeats.

L’homme de 59 ans a déclaré au Standard: “Des gens de tous horizons viennent ici pour se nourrir.”

Déjà, 400 000 enfants souffrent de la faim dans la capitale, selon un récent sondage publié par la Greater London Authority. Mais depuis le mois dernier, le Standard, avec nos partenaires d’appel, travaille à lutter contre cette situation à travers notre appel de Noël.

Mme Affum a ajouté: «La vérité est que nous avons beaucoup de cas à venir ici, en particulier d’anciens détenus qui ont des problèmes de santé mentale parce qu’ils viennent de sortir de prison et sont tombés dans une pandémie et qu’ils n’ont rien.

Elle a ajouté: «Nous avions également quelques personnes qui n’étaient pas sans abri, mais elles étaient si seules et elles avaient besoin d’une communauté, alors elles sont venues ici pour faire du bénévolat et distribuer la nourriture donnée.

Le chef indépendant Errol Johnson a commencé à faire du bénévolat avec With Compassion au début de la pandémie.

M. Johnson, 56 ans, a déclaré: «Avant cette campagne, j’étais à la base, travaillant dans la cuisine et préparant des plats chauds pour les bénéficiaires – je n’avais donc pas parlé ni rencontré aucune des personnes qui recevaient de la nourriture de notre part.

«Maintenant, cela a changé et j’ai voyagé dans les camions et c’est là que j’ai pu voir ce qui se passait. Ce fut un choc parce que je ne savais pas à quel point les choses étaient sérieuses – nous avons vu des jeunes avec leurs parents et des personnes âgées faire la queue pour manger.

Nourrissons Londres maintenant!

En novembre et décembre, avec notre titre sœur The Independent, nous livrerons de la nourriture directement à 1 000 Londoniens par jour via notre partenaire With Compassion. Faites un don ici pour vous assurer qu’aucun Londonien n’a faim ce Noël.