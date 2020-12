T

sa saison des fêtes, le Evening Standard et notre titre sœur l’Independant, envoient deux food trucks entièrement équipés dans toute la ville pour servir de délicieux plats préparés par le chef à ceux qui en ont le plus besoin.

Grâce à nos campagnes Food for London Now et Help the Hungry, et en collaboration avec nos organisations caritatives partenaires With Compassion et The Felix Project, nous avons déjà livré près de 18 millions de repas. Mais nous voulons faire plus.

Les lecteurs ont maintenant la possibilité d’acquérir une gamme passionnante de cadeaux et d’expériences uniques dans notre deuxième vente aux enchères en ligne pour collecter des fonds pour lutter contre la crise alimentaire de Londres, d’un dîner pour deux au monument de Mayfair, la Sartoria, à une expérience inoubliable. à l’hôtel suisse de conte de fées du 19ème siècle, Château Gütsch.

Tous les profits amassés iront à notre appel.

()

La vente aux enchères en ligne démarre aujourd’hui à midi et se termine le 17 décembre à 19 h.

Notre vente aux enchères est alimentée par Givergy, une société de technologie de collecte de fonds primée qui propose une gamme de plates-formes de pointe pour aider les organismes de bienfaisance à gagner plus d’argent lors d’événements et en ligne.

Panier de Noël «Monarch» de 750 £ de Fortnum and Man

Le luxe royal est à gagner ce Noël avec ce somptueux panier.

Le gagnant recevra un emballage contenant le champagne rosé de Fortnum, la vodka à la marmelade d’orange Sir Nigel, leur célèbre thé Royal Blend, des biscuits au caramel salé, des chutneys et d’autres friandises.

Une théière en verre classique est également nichée dans le panier pour que Noël soit bien fait. Les soumissionnaires devront envoyer leur nom, adresse et numéro de téléphone pour assurer la livraison avant Noël.

Trois nuits en Suite Premier à l’hôtel suisse Château Gütsch

Ce château de conte de fées et monument Belle Époque surplombe la ville pittoresque de Lucerne, en Suisse centrale. Un bar et un restaurant opulents complètent l’esthétique classique-chic. Demi-pension de trois nuits en suite pour deux personnes.

Vols et boissons non inclus.

À échanger entre le 1er juillet et décembre 2021, l’hôtel proposera la meilleure suite disponible lors de la réservation.

Repas exclusif préparé chez vous par le grand chef Chris Restrepo

()

Le chef Chris Restrepo apporte l’expérience inoubliable de Kurisu, sa nouvelle boutique de sushis déjà impossible à réserver, chez vous avec un somptueux voyage omakase de dix-huit plats pour vous et trois autres dans le confort de votre maison.

Boissons non comprises. Le prix doit être utilisé dans un délai d’un an et le gagnant doit vivre à Londres.

Dîner pour six à Laylow, le lieu de rencontre des célébrités de l’ouest de Londres

Ceux qui rêvent d’une cuisine européenne exquise devraient enchérir pour un dîner de six au restaurant et accéder à son club juste après leur repas.

Le plus offrant et jusqu’à cinq invités auront également le choix de commander le pluma de porc ibérique de Laylow, le chimichurri aux feuilles tendres ou la sauce aux cèpes rôtis, au céleri-rave et aux noix de truffe.

Parmi les invités récents figuraient David, Victoria et Brooklyn Beckham, qui y ont accueilli leur événement de marque Haig Club, ainsi que Rihanna et Mick Jagger.

Four à pizza Roccbox de Gozney

Profitez de résultats de cuisson inégalés créés par ce four portable de Gozney de qualité restaurant – disponible en vert ou en gris, le four est censé vous aider à cuisiner des aliments de qualité en un rien de temps.

La «Roccbox» atteint 500 C et est conçue pour reproduire les performances des fours professionnels Gozney qui sont utilisés par les plus grands chefs du monde entier.

Dîner pour deux à la Sartoria, accompagnés de vins

(Matt Writtle)

Une table pour deux à Mayfair, la célèbre Sartoria, où le chef primé Francesco Mazzei propose un menu glorieusement décadent inspiré des traditions de sa Calabre natale.

Le gagnant et un ami se verront servir une cuisine italienne traditionnelle à partir du menu acclamé du restaurant.

Sartoria est le seul restaurant de Savile Row et annonce un design de coupe avec une terrasse chauffée, un bar de destination, un comptoir à cicchetti et une cave à vin.

Expérience VIP au concert de Joel Corry

(.)

Le gagnant et un ami remporteront une expérience VIP lors de l’émission 2021 du DJ et producteur Joel Corry.

2020 a été énorme pour Corry, dont la chanson Head & Heart avec MNEK a passé la plus longue période consécutive au numéro 1 que toute autre cette année.

La soirée amusante comprendra deux billets, des boissons et une rencontre après le spectacle.

Les dates du spectacle doivent encore être confirmées en raison de la pandémie.

Déjeuner privé avec Emily Sheffield, rédactrice en chef du Evening Standard

()

Emily Sheffield, entrepreneure des médias numériques, ancienne de Vogue et rédactrice en chef de journal, offre la chance de faire visiter à un soumissionnaire gagnant une visite de la salle de rédaction et un déjeuner à Kensington.

Couverture tissée 100% cachemire de Mongolie de N.Peal

Soyeuse, douce et incroyablement chaude, cette couverture en cachemire du créateur de tricots N.Peal est l’accessoire de luxe ultime pour la maison et un enchérisseur chanceux aura la chance de gagner la couverture la plus fine et la plus polyvalente en magasin.

Le cachemire tissé qui offre une chaleur irrésistible sera joliment drapé sur un lit ou un canapé, pratique pour se tirer autour de vous les jours plus froids ou peut être porté comme un châle.

La couverture peut être récupérée dans la boutique de Burlington Arcade ou expédiée à l’adresse du destinataire.

Bottes de randonnée de luxe Dolomite de Fabrizio Viti

La chaussure de randonnée est la botte stomper de la saison. Fabriquées à la main par des artisans utilisant des techniques transmises au fil des générations, les bottes ornées ont une touche personnelle et l’assurance de qualité qui vient avec le label Made In Italy.

Montées sur une semelle épaisse à bande de roulement, les bottes sont en cuir de veau embossé croco poli et durable et une bouffée de cheville en cuir contrastée, surmontée d’un tire-marguerite métallique, signature des créations de Fabrizio.

La paire de chaussures peut être envoyée à l’adresse du destinataire directement par la boutique Burlington Arcade.

Le collier Petal de la boutique Carat * de Burlington Arcade d’une valeur de 2100 £

Un design exclusif créé en collaboration avec la créatrice de bijoux Pauline Revet, le collier Petal présente de magnifiques diamants doux en forme de marquise sertis d’un diamant poire au centre, le tout en or blanc 9 carats.

Ce collier flatteur est fini avec une chaîne de longueur réglable jusqu’à 45 cm.

Le gagnant peut échanger le collier dans la boutique CARAT * de Londres à Burlington Arcade.

Séjour de deux nuits avec dîner au meilleur hôtel de Londres

()

L’un des hôtels les plus célèbres de Londres établit désormais la norme de la ville en matière d’indulgence moderne et vous donne la chance d’en faire partie. Le Belmond Cadogan Hotel de Chelsea offre à un enchérisseur chanceux une escapade de deux nuits avec dîner.

Chaque chambre allie le charme britannique classique au style moderne et à l’élégance, chaque détail honorant le riche patrimoine de l’hôtel. Le couple sera également servi le dîner et des cocktails dans son restaurant britannique moderne haut de gamme, Adam Handling Chelsea.

Le lot est soumis à disponibilité et n’est valable que jusqu’à fin 2021.

Week-end dans un hôtel marocain

()

Nos lecteurs ont également eu la chance de gagner un week-end au Es Saadi Marrakech Resort de Marrakech.

Accompagné d’un invité, le gagnant séjournera trois nuits dans le célèbre complexe Es Saadi Marrakech Resort, au Maroc. Le pays est bien connu pour sa belle architecture traditionnelle et sa riche histoire.

Les soumissionnaires retenus se verront offrir l’une des suites junior du complexe comprenant un dîner au restaurant de destination Cour des Lions et une soirée à deux au restaurant Othello. Le forfait comprend également un soin spa par personne et les transferts depuis et vers l’aéroport de Marrakech font également partie du forfait.

Une nuit et petit-déjeuner pour deux à l’hôtel Treehouse London

Enfin, une nuit pour deux personnes, petit-déjeuner compris, dans la suite Fort King de l’hôtel Treehouse London à Marylebone.

Toutes les chambres Treehouse sont perchées sur les toits de la ville et disposent de grandes baies vitrées donnant sur certains des monuments les plus emblématiques de Londres, notamment le London Eye, le Shard et Canary Wharf.

Ce lot est soumis à disponibilité; ne peut être combiné avec aucune autre offre; pour utiliser ce certificat, veuillez contacter directement le Treehouse Hotel London. Ce certificat n’est pas transférable. Des dates d’interdiction s’appliquent.